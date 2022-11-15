Фото: МЧС России.

Наступившие холода в Пермском крае 2022 года таят опасность: синоптики говорят о возможности появления на водоемах региона первого тонкого льда. В МЧС предупреждают о большом риске возникновении чрезвычайных происшествий на воде. Спасатели рассказывают о видах самого опасного льда, правилах безопасности и поведения на тонком льду.

Тонкий лед на водоемах Пермского края 2022

Синоптики ГИС центра ПГНИУ на неделе с 14 по 20 ноября 2022 года прогнозируют наступление в Пермском крае сильных морозов, местами температура воздуха может опуститься до -20 градусов. При этом, может установиться снежный покров незначительной высоты. Такой характер погоды в Пермском крае будет способствовать появлению на водоемах прозрачного тонкого льда.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди них оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед», - поясняют сотрудники МЧС.

Избежать происшествий на водоемах Пермского края можно, если соблюдать основные правила личной безопасности и поведения.

Одной из самых частых причин трагедий на водоемах Пермского края является безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, у них притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, как следствие, они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Фото: МЧС России.

Наиболее опасный лед на водоемах Пермского края 2022

В МЧС рассказывают о наиболее опасном льде на водоемах Пермского края в 2022 году. Опасным для человека является лед толщиной менее 7 см.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Как определить прочность льда на водоемах Пермского края 2022

Критерии прочности льда на водоемах Пермского края в 2022 году:

- прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком;

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

Критерии тонкого льда на водоемах Пермского края в 2022 году:

- цвет льда молочно-мутный, серый лед, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

- лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова).

Лед более тонок:

- на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах;

- над тенистым и торфяным дном;

- у болотистых берегов;

- в местах выхода подводных ключей;

- под мостами;

- в узких протоках;

- вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Фото: МЧС России.

Действия провалившегося под лед человека на водоемах Пермского края 2022

Специалисты МЧС советуют, если вы провалились под лед, то главное не паниковать и не делать резких движений.

Провалившись под лед необходимо:

- стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не сможет увлечь под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу.

Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание первой помощи пострадавшему при проваливании под лед в водоемах Пермского края 2022

При оказании первой помощи пострадавшему при проваливании под лед в водоемах Пермского края необходимо вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

Подползать к полынье надо очень осторожно, широко раскинув руки.

Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность.

Если вы не один, то надо лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них.

За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку, шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны.

Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности, переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).

Вызвать скорую помощь.

Время безопасного пребывания человека в воде

Время безопасного пребывания человека в холодной воде при температуре воды +5…+15°С составляет от 3,5 до 4,5 часов.

При температуре воды +2… +3°С пребывание в ней оказывается смертельным для человека через 10-15 минут. При температуре воды -2°С для человека смерть может наступить через 5-8 минут.

Что запрещается делать на льду водоемов Пермского края 2022

На льду водоемов Пермского края в 2022 году запрещается:

- выходить в состоянии алкогольного опьянения,

- прыгать и бегать;

- собираться большим количеством людей в одной точке;

- выходить на реках с быстрым течением.

Куда звонить и обращаться при спасении провалившегося под лед в Пермском крае 2022

Единые телефоны спасательных подразделений: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Единые телефоны скорой помощи: «03» - со стационарного телефона, «103» - с мобильного телефона.

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