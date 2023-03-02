«Ты предатель и ублюдок». В пермской школе педагог оскорбила подростка за опоздание на праздник

Педагог две минуты оскорбляла ученика и сказала, что больше учить его не будет. Фото: Кадр видео.

«Ты предатель! Ублюдок!» - по соцсетям разлетелось видео, как учительница школы в поселке Сылва Пермского края оскорбляет своего ученика. На кадрах слышно, как педагог в грубой форме отчитывает подростка за то, что он опоздал на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества:

«Ты предатель и все! Ублюдок! Вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Даже не скажу «как» - ублюдок, и все. Вы должны были встать в шеренгу, проявить себя, всегда было так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма ноль.

Потом, когда в предателях будешь, и будут характеристику на тебя собирать, попросят классного руководителя. Я так и напишу – «ублюдок». Начиная с 8 класса, с 21 февраля 2023 года. Стал ублюдком на моих глазах».

Учительница заявила мальчику, что у нее он больше не учится и с завтрашнего дня будет переведен в другой класс.

Местные жители в социальных сетях разделились на два лагеря. Одни считают, что мальчик сам виноват, и перечисляют все заслуги и опыт педагога – она почетный работник общего образования РФ, а раньше работала директором этой школы. Другие стыдят педагога и обвиняют в профвыгорании, некомпетентности и непозволительном поведении учителя.

«Да, молодежь тоже не всегда адекватна бывает. Но на этом видео явно учитель переборщила с агрессией. Какое она имеет право оскорблять ученика за опоздание, неизвестно по какой причине он опоздал».

«Наверное, ученик сам спровоцировал учителя? Нынешняя молодежь непредсказуемая».

Знакомые мальчика говорят, что ребенок из хорошей семьи и учится на хорошие и отличные оценки.

В Министерстве образования Пермского края прокомментировали ситуацию:

- Безусловно, такое поведение учителя недопустимо. Конечно, деятельность педагога эмоционально напряженная, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Краевое Министерство образования и науки берет на личный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принес публичные извинения ученику.

Правоохранительными органами проводится всестороннее расследование инцидента, проверка началась 22 февраля. На ее период учитель был отстранен от работы. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию.

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