Фото: Ольга Клинова / ВКонтакте

Одну из главных сенсаций на чемпионате России по самбо 2023 в Перми преподнесла 20-летняя самбистка Ольга Полыгалова из Березников. Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг. Это ее первый старт на уровне взрослого чемпионата страны.

«Сказать, что я сегодня в шоке… ничего не сказать! Мы были в шаге от финала, просто где-то рядом! «Бронза» чемпионата России по самбо в Перми! Оля большая умничка, такие тяжелые встречи были сегодня, но она все вывезла! Я очень в нее верила, сердцем переживала, как будто сама отборолась! Она на сегодня сделала что-то суперневозможное!», - делится успехом своей воспитанницы тренер Ольга Клинова.

Кстати, за несколько последних месяцев для Ольги Полыгаловой это уже третья «бронза» на турнирах различного уровня: до чемпионата России по самбо 2023 в Перми она поднималась на пьедестал почета по итогам Кубка России и чемпионата Приволжского федерального округа.

Ольга Клинова по праву считает, что для вчерашней юниорки переход во «взрослое» самбо проходит очень удачно.

В этой же весовой категории постигла неудача одну из самых титулованных самбисток России и мира Марию Молчанову из Краснокамска. Она не сумела пробиться в финальную часть чемпионата страны в Перми. Скорее всего, этот турнир станет последним в профессиональной карьере прославленной спортсменки. Накануне чемпионата России по самбо 2023 в Перми она заявила о предстоящем уходе из большого спорта. Напомним, 35-летняя Мария Молчанова – четырехкратная чемпионка мира по борьбе самбо.

Еще одну «бронзу» в копилку сборной Пермского края в первый день чемпионата России по самбо 2023 принес 22-летний Владимир Романов из Лысьвы. Он защищал честь Прикамья в весовой категории до 58 кг в боевом самбо.

В первый день чемпионата России по самбо 2023 в Перми золотые медали завоевали: в весовой категории до 50 кг - Юлия Молчанова (Выкса, Нижегородская обл.), 65 кг – Милена Хилова (Екатеринбург, Свердловская обл.), 53 кг - Нурсултан Садуакасов (Алтайский край), 71 кг – Рамед Гукев (Свердловская обл.), 98 кг – Антон Коновалов (Владимирская обл.). В боевом самбо чемпионами страны стали: 58 кг – Мухтар Гамзаев (Махачкала, Республика Дагестан), 79 кг – Заид Гайдаров (Махачкала, Республика Дагестан), свыше 98 кг – Михаил Кашурников (Москва).

Напомним, чемпионам России 2023 года в Перми предстоит защищать честь страны на чемпионате мира в Армении, призерам - чемпионате Европы в Израиле.

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