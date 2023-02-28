Фото: Всероссийская федерация самбо / sambo.ru

В Перми с 28 февраля по 2 марта пройдет 73-й чемпионат России по самбо 2023. Он состоится в рамках празднования 300-летия города и 85-летия развития самбо в стране. Организаторами соревнований выступили Всероссийская федерация самбо, Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Федерация самбо Пермского края.

В чемпионате России по самбо 2023 в Перми примут участие более 650 борцов из 71 региона страны. В борьбе самбо мужчины выступят в весовых категориях 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг; женщины - 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг. В боевом самбо мужчины определят чемпионов и призеров в весовых категориях 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг.

В чемпионате России по самбо 2023 выступят более 650 борцов из 71 региона страны.

Состав сборной Пермского края на чемпионате России по самбо 2023

По информации Всероссийская федерация самбо и регионального минспорта в составе сборной Пермского края рекомендованы к выступлению на чемпионате России по самбо 2023 в Перми около 30 спортсменов.

Женщины (борьба самбо):

до 50 кг – Мария Морлчанова, Ольга Полыгалова;

до 65 кг – Светлана Бурцева, Мария Обухова.

В других весовых категориях выступят: Ксения Сальникова, Любовь Швая, Жанна Исламгалиева, Екатерина Васильева, Виктория Боева (Остер), Евгения Фомичева, Мария Корнилицина, Екатерина Оноприенко.

Мужчины (борьба самбо):

до 58 кг – Матвей Шадрин Матвей, Игорь Беглеров;

до 64 кг – Павел Силантьев, Шахрияр Гезалов;

до 71 кг – Артем Горковец, Антон Шилов, Руслан Гамидов;

до 79 кг – Даниил Дзюба, Сулиман Асхабов;

до 98 кг – Кирилл Агаев, Владимир Мищенко;

свыше 98 кг – Гаджи Юсуфов.

Мужчины (боевое самбо):

до 58 кг – Петр Зыков, Владимир Романов, Евгений Мокрушин, Максим Кожевников;

до 64 кг – Виталий Боев, Джошгун Мансимов, Дмитрий Шеин, Артем Болотов, Евгений Лазуков;

до 71 кг – Александр Глазырин;

до 79 кг – Александр Лавренов;

до 88 кг – Аслан Агиев;

свыше 98 кг – Гриша Айирян.

Полная программа соревнований чемпионата России по самбо 2023

Полная программа чемпионата России по самбо 2023 в Перми включает три соревновательных дня.

28 февраля

10:00 Предварительные схватки у мужчин (53 кг, 71 кг, 98 кг), у женщин (50 кг, 65 кг) и в боевом самбо (58 кг, 79 кг, свыше 98 кг)

17:00 Церемония открытия, финалы, награждение

1 марта

10:00 Предварительные схватки у мужчин (58 кг, 79 кг, свыше 98 кг), женщин (54 кг, 72 кг, свыше 80 кг) и в боевом самбо (64 кг, 88 кг, 98 кг)

17:00 Финалы, награждение

2 марта

10:00 Предварительные схватки у мужчин (64 кг, 88 кг), женщин (59 кг, 80 кг) и в боевом самбо (71 кг)

17:00 Финалы, награждение

Прямую трансляцию чемпионата России по самбо 2023 в Перми можно будет увидеть на федеральном телеканале МАТЧ ТВ. Самые яркие моменты представит телеканал МАТЧ! Боец.

Место проведения чемпионата России по самбо 2023 в Перми

Местом проведения чемпионата России по самбо станет спортивный комплекс им. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а) в Перми. Схватки будут проходить на четырех коврах. (0+)

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