Фото: Всероссийская федерация самбо / sambo.ru
В Перми с 28 февраля по 2 марта пройдет 73-й чемпионат России по самбо 2023. Он состоится в рамках празднования 300-летия города и 85-летия развития самбо в стране. Организаторами соревнований выступили Всероссийская федерация самбо, Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Федерация самбо Пермского края.
В чемпионате России по самбо 2023 в Перми примут участие более 650 борцов из 71 региона страны. В борьбе самбо мужчины выступят в весовых категориях 53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг; женщины - 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг. В боевом самбо мужчины определят чемпионов и призеров в весовых категориях 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг.
В чемпионате России по самбо 2023 выступят более 650 борцов из 71 региона страны.
Состав сборной Пермского края на чемпионате России по самбо 2023
По информации Всероссийская федерация самбо и регионального минспорта в составе сборной Пермского края рекомендованы к выступлению на чемпионате России по самбо 2023 в Перми около 30 спортсменов.
Женщины (борьба самбо):
до 50 кг – Мария Морлчанова, Ольга Полыгалова;
до 65 кг – Светлана Бурцева, Мария Обухова.
В других весовых категориях выступят: Ксения Сальникова, Любовь Швая, Жанна Исламгалиева, Екатерина Васильева, Виктория Боева (Остер), Евгения Фомичева, Мария Корнилицина, Екатерина Оноприенко.
Мужчины (борьба самбо):
до 58 кг – Матвей Шадрин Матвей, Игорь Беглеров;
до 64 кг – Павел Силантьев, Шахрияр Гезалов;
до 71 кг – Артем Горковец, Антон Шилов, Руслан Гамидов;
до 79 кг – Даниил Дзюба, Сулиман Асхабов;
до 98 кг – Кирилл Агаев, Владимир Мищенко;
свыше 98 кг – Гаджи Юсуфов.
Мужчины (боевое самбо):
до 58 кг – Петр Зыков, Владимир Романов, Евгений Мокрушин, Максим Кожевников;
до 64 кг – Виталий Боев, Джошгун Мансимов, Дмитрий Шеин, Артем Болотов, Евгений Лазуков;
до 71 кг – Александр Глазырин;
до 79 кг – Александр Лавренов;
до 88 кг – Аслан Агиев;
свыше 98 кг – Гриша Айирян.
Полная программа соревнований чемпионата России по самбо 2023
Полная программа чемпионата России по самбо 2023 в Перми включает три соревновательных дня.
28 февраля
10:00 Предварительные схватки у мужчин (53 кг, 71 кг, 98 кг), у женщин (50 кг, 65 кг) и в боевом самбо (58 кг, 79 кг, свыше 98 кг)
17:00 Церемония открытия, финалы, награждение
1 марта
10:00 Предварительные схватки у мужчин (58 кг, 79 кг, свыше 98 кг), женщин (54 кг, 72 кг, свыше 80 кг) и в боевом самбо (64 кг, 88 кг, 98 кг)
17:00 Финалы, награждение
2 марта
10:00 Предварительные схватки у мужчин (64 кг, 88 кг), женщин (59 кг, 80 кг) и в боевом самбо (71 кг)
17:00 Финалы, награждение
Прямую трансляцию чемпионата России по самбо 2023 в Перми можно будет увидеть на федеральном телеканале МАТЧ ТВ. Самые яркие моменты представит телеканал МАТЧ! Боец.
Место проведения чемпионата России по самбо 2023 в Перми
Местом проведения чемпионата России по самбо станет спортивный комплекс им. Сухарева (ш. Космонавтов, 158а) в Перми. Схватки будут проходить на четырех коврах. (0+)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Когда в Перми пройдет чемпионат России по самбо
Рассказываем о сроках проведения и программе чемпионата России в Перми 2023 (Подробнее…)
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru