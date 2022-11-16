Пермяки просят спасти их от вышедшего на свободу пермского людоеда

За два убийства - студентки и мужчины - людоед был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители пятиэтажки по улице Маршала Рыбалко, куда после 23 заключения вернулся пермский людоед Михаил Малышев, продолжают переживать за свою безопасность. В начале ноября - спустя несколько дней после возвращения Малышева в родную квартиру - жители дома хотели написать петицию и добиться его выселения, но после консультации с юристом поняли, что никакая петиция им не поможет - перед законом Малышев «чист», поэтому поменять его место жительства или как-то ограничить его с точки зрения закона невозможно.

От такой новости жителям стало просто не по себе - у некоторых есть дети, и теперь они боятся по вечерам отпускать их на улицу. Более того, женщины, которые воспитывают малышей без мужей, сами боятся выходить во двор с наступлением темноты.

- Мы просим хотя бы усилить меры безопасности и поставить в подъезде камеры наблюдения, - рассказывает одна из жительниц. - Когда мы узнали стоимость, поняли, что вряд ли сможем их купить. Сам Малышев вряд ли будет с нами скидываться [смеется]. Поэтому мы обращаемся к депутатам нашего района с просьбой помочь нам в установке камер. Так нам хоть немного будет спокойнее.

Как поживает людоед

Местные жители стали думать, что Малышев уже было устроился на работу: свет в его доме горит только по утрам, а после - кромешная темнота и полнейшая тишина. Мы спросили у нашего источника в силовых структурах, действительно ли Малышев устроился на работу.

- Когда Малышев только освободился, и к нему пришел участковый, он не сразу открыл ему дверь, подумав, что это журналисты. Он очень сильно боялся прессы и боится до сих пор. Про его трудоустройство я не слышал, знаю, что сейчас он замкнулся в себе и по-прежнему не хочет никакого внимания. Раз в неделю к нему приходит участковый, - рассказал нам источник.

Напомним, 28 октября, отсидев от звонка до звонка 23 года, на свободу вышел пермский людоед Михаил Малышев. Сейчас ему 56 лет, и вернулся он в родную квартиру в Закамске, где в конце 90-х начале 2000-х творил ужасные вещи. За несколько лет Малышев убил и съел двоих человек, а также сотни кошек и собак, полгода держал в рабстве девушку, издеваясь над ней самым изощренным образом, и кормил друзей супом и пельмешками из животины. Подробно о детстве и ужасных преступлениях пермского людоеда мы писали в нашем материале.

На первый взгляд может показаться, что Малышев по-прежнему здоров и полон сил, однако, как говорят местные жители, он уже не тот - 23 года за решеткой не прошли бесследно и здоровье людоеда изрядно пошатнулось. По словам некоторых заключенных, кто сидел с Малышевым, вряд ли он может представлять серьезную опасность для общества.

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