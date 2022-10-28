- Бывших людоедов не бывает! – говорит оперативный работник уголовного розыска. – Не исключено, что на воле он снова начнет охотиться на людей.

Эта новость способна повергнуть в шок: 28 октября на свободу вышел пермский людоед Михаил Малышев. Сейчас ему 56 лет. В таком возрасте люди еще полны сил и бодрости.

На зоне был поваром

За два убийства - студентки и мужчины - он был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Исследования на полиграфе показали, что на счету Малышева, скорее всего, не два, а восемь убийств.

Но он не просто убивал.

По закону у нас нет наказания за каннибализм, это даже не отягчает ответственность, но открывшийся факт того, что Миша ел человеческое мясо по принципу, мол, зачем добру пропадать, - до сих пор наводит ужас на пермяков, на соседей по дому, где жил этот страшный человек.

На следствии Михаил Юрьевич смаковал, рассказывая, что ему поедать особенно нравилось. Друзья Малышева, в свое время отведавшие пельмешки и пирожки, которыми угощал Михаил Юрьевич, узнав позднее, чем блюда были нафаршированы, долго приходили в себя.

Даже сокамерники узника боялись. В колонии никто не связывался с сильным Мишей, который был при кухне и возил тележки с продуктами. Повар был сыт и доволен!

При обыске обнаружили два холодильника с мясом

Во время расследования его деяний вскрывались все новые жуткие подробности. Малышев рассказывал, что с юности, стараясь накачать мышцы, ел бродячих псов, чтобы сэкономить на белковой пище. Собачек ему приводил в дом на Маршала Рыбалко молодой парень, которого запугал людоед.

Когда оперативники пришли в квартиру к Малышеву, увидели два больших холодильника, полностью набитых мясом. Сложно было понять, человеческое оно или собачье.

Девушку превратил в рабыню

В страхе несколько лет жила с Мишей Инна - она стала рабыней извращенца в 19 лет. Он жил с девушкой, и она помогала стряпать хозяину пирожки и пельмени. У сожительницы Малышев надкусил кончик носа, чтобы боялась.

Позднее оперативникам Инна рассказывала, что он грозил разрезать ей рот от уха до уха, чтобы легче было предаваться любви. А еще говорил, мол, вот ты родишь мне ребеночка, мы его посадим в клетку, и я буду его облизывать.

Инна долго думала, что беременна, но беременность была ложной, - от страха у сожительницы людоеда произошли физиологические изменения в организме. Наследник не родился.

Мама ждала сына

И вот теперь 56-летний Миша, здоровый и сильный, у себя дома – в Перми, в квартире по улице Маршала Рыбалко. Пожилая мама, интеллигентная женщина, как любая мать, ждала сына, читала его письма. Квартиранты съехали, и пенсионерка потихонечку привозила рукастому сыну в квартиру инструмент, чтобы мужчине было, чем заняться на воле.

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