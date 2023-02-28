«Ударила! А кто не бьет детей?!» В Пермском крае за истязание 8-летней девочки осудили многодетную мать

Женщина после того, как муж ее бросил, озлобилась и вымещала негатив на своих беззащитных детках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да, ударила, а кто не бьет детей? Посадить меня?!», - говорила во время следствия 42 –летняя многодетная мать из Оханска.

А еще обвиняемая в истязании 8 – летней дочери утверждала, что во всем виноват ее муж! Он ее бросил в 2019 году, тогда младшему сыну было всего два годика. Променял жену на другую. Женщина возмущалась: «Тогда взял бы детей и воспитывал их!». В итоге так и получилось. Двое старших детей, они уже взрослые, живут отдельно, в других городах. А вот маленькие детки, восьми и пяти лет сейчас с папой.

Информация о том, что мать истязает дочь, поступила в КДН, ПДН и в следственный комитет в прошлом году. Однажды, когда отец взял к себе детей, чтобы они в большом доме помылись и вкусно покушали, дочь сказала: «Меня мама ударила». Мужчина сообщил об этом в комиссию по делам несовершеннолетних. Началось следствие, за период с января по июль 2022 года было установлено, что мать пять раз избивала дочь. Девочка рассказывала, что повода для ссор не было. Однажды она просто подошла к маме, а та раздраженно заявила: «Что ты ко мне пристаешь?!». И ударила дочь ладонью по голове.

Младший 5 – летний ребенок рассказал следователям, что как – то мама поставила ему тарелку с макаронами, а он ее уронил. Мать подняла макароны, сказала – ешь! Малыш ответил – не буду! Мамаша ударила сына, другой еды не дала. Мальчик скормил обед собаке, сам остался голодным.

Когда вскрылись такие обстоятельства, недоумевали старшие дети. Они были допрошены и утверждали, что мама – добрая, никогда не позволяла грубости в их адрес. Когда мать жила с их отцом, она работала продавцом в цветочной лавке, не пила. Но после того, как папа ушел из семьи, женщина стала злоупотреблять спиртным, работу бросила, жила только на детские пособия. У нее появился молодой возлюбленный. С сожителем она пила на глазах у детей.

Женщина после того, как муж ее бросил, озлобилась и вымещала негатив на своих беззащитных детках.

Алена Овсейчук, старший следователь Нытвенского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело расследовалось по статьям: истязание (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. В данном случае, дочери, 2014 г.р. Наказание от трех до семи лет лишения свободы. Вторая статья – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По этому преступлению потерпевшими проходят оба ребенка, сын, 2017 г.р., и дочь женщины. Максимальное наказание до трех лет лишения свободы».

Суд приговорил горе – мамашу к трем годам условно. Женщина не расстраивается, что младшие дети сейчас в новой семье с чужой тетенькой. На вопрос: хотят ли к вам вернуться дети? Осужденная ответила: «Нет, папа покупает им сладости». Мать волнует один вопрос – кому сейчас будут платить детские пособия?

А дети в новой семье счастливы. Они живут в большом доме с доброй мачехой. И девочка начала улыбаться, чего раньше не было!

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