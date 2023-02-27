Лунный календарь пермского садовода-огородника на 2023 год

Ждем богатый урожай Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за климатических изменений в северных регионах, к которым относится Пермский край, постоянный снежный покров устанавливается на 3 - 4 недели позже, а разрушается на 2 - 3 недели раньше, чем 20 - 30 лет назад. Таким образом, у нас дополнительно появилось около одного месяца межсезонья, когда можно поработать в саду-огороде.

Самый надежный способ определения сроков посева и посадки - температура почвы на глубине расположения семян и рассады. Например, посев моркови проводят, когда земля будет иметь температуру на глубине 2 см выше +5оС, посадка картофеля осуществляется при достижении температуры почвы на глубине посадки клубней +8оС, а высадка рассады томатов в теплицу - когда почва прогреется до +12оС.

Некоторые мероприятия по уходу за растениями можно приурочить к сменяющимся фазам луны. Убывающая луна и новолуние (2-3 дня в месяц) - луна не видна. Особая активность наблюдается у корневой системы, поэтому нужно избегать работ, связанных с повреждением корней (пересадка, рыхление почвы, окучивание, черенкование). В это время нужно заниматься борьбой с вредителями и сорняками, поливами, подкормками, заготавливать лекарственные растений, у которых используются подземные органы.

Растущая луна и Полнолуние (2-3 дня в месяц) - луна в виде круга и светит всю ночь. Работа надземной системы растений максимально эффективна, а корневая система «отдыхает». В этот период благоприятны рыхления, окучивание, прополка, прореживание, сбор урожая растений, у которых используются «вершки» (особенно лекарственные растения).

МАРТ

1 - 10 марта

- Разделите семена всех растений хотя бы на две группы (мелкие и все остальные). Разные по размеру семена должны быть посеяны в отдельные рядочки. Также нужно удалить комочки земли, поломанные и уродливые семена и семена сорняков и других культур.

- Высевают семена томатов на рассаду для обогреваемых теплиц со сроком высадки рассады в теплицу в конце апреля - начале мая. Если вы высаживаете рассаду в теплицу в середине мая, то и срок посева семян нужно смещать на 2- 3-ю декаду марта, иначе рассада перерастет.

- Высевают семена перцев и баклажанов на рассаду для теплиц. Семена высевают без предварительной подготовки в контейнеры объемом 0,7 - 1,0 л недосыпая почву на 1 см до края контейнера. Почву перед посевом увлажнить и заделать семена на глубину 1 - 1,5 см.

- Для получения выровненной по размеру рассады ее переставляют от стекла вглубь подоконника - это позволит всем растениям получить одинаковое количество солнечных лучей.

11 - 20 марта

- Посев на рассаду семян капусты белокочанной раннеспелой, позднеспелой, фенхеля, пряных трав (эстрагон, иссоп, майоран и т. д.) для открытого грунта.

-Посев семян однолетних цветов (астра, сальвия, лобелия, бархатцы, петуния, однолетняя георгина, годеция, цинния, хризантема, виола, декоративная капуста).

21 - 31 марта

- Посев на рассаду семян среднерослых томатов для весенних теплых теплиц, капусты краснокочанной, савойской, цветной, брокколи, семян крупнолуковичных сортов лука репчатого для получения луковиц за один год.

- Ремонт конструкций теплиц и парников. Рассыпать внутри них тонким слоем торф или золу для быстрого стаивания снега.

-Посев семян картофеля на рассаду для высадки весной в теплицу.

- Можно приступать к санитарной и формирующей обрезке плодовых деревьев.

6 - 8 и 20 - 22 марта лучше воздержаться от посева семян.

Фазы луны: 7- полнолуние, 21 - новолуние.

АПРЕЛЬ

1 - 10 апреля

- Посев на рассаду семян огурца, дыни, арбуза и низкорослых томатов для весенних теплиц. Высеваются на рассаду семена капусты кольраби, салата кочанного, базилика для выращивания в открытом грунте. В теплице и парниках рассыпать золу или торф для ускорения стаивания снега.

Картофель - посев семян для высадки в открытый грунт.

- Посев семян однолетних цветов - астра однолетняя, бархатцы, сальвия, петуния, лобелия, однолетняя георгина, годеция, цинния, виола. Можно доставать из хранилищ посадочный материал георгин и гладиолусов.

-Лучшее время для санитарной и формирующей обрезки плодовых деревьев.

11 - 20 апреля

- Посев на рассаду семян капусты белокочанной среднеспелой и свеклы для открытого грунта. Покрытие пленкой парников и набивка их навозом в качестве биологического обогрева. На грядах многолетних овощных культур (лук-батун, щавель, спаржа и т. д.) рассыпать золу или торф для ускорения стаивания снега, чтобы получить более ранний урожай.

- Достать клубни картофеля из хранилища для проращивания и озеленения.

- Облить кустарники горячей водой от вредителей.

21 - 30 апреля

-Посев на рассаду семян томатов для открытого грунта. Покрытие теплиц и парников пленкой. Посев семян холодостойких зеленных культур (редис, салат листовой, укроп и т. д.) в теплицу, парник и под временные укрытия из пленки или укрывного материала в открытый грунт.

-Посадка и пересадка многолетних цветов. Посев в открытый грунт под временные укрытия семян однолетних цветов - васильков, гипсофилы, мака.

5 - 7 и 19 - 21 апреля лучше воздержаться от посевов семян и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой.

Фазы луны: 6- полнолуние, 20 - новолуние.

МАЙ

1 -1 0 мая

- Посев на рассаду семян огурца, кабачка, патиссона, тыквы, кукурузы, фасоли для открытого грунта. Подготовка почвы к посеву, посадке.

- Высеваются семена моркови, петрушки, пастернака, гороха, бобов, редиса, репы, лука из семян на севок и на репку, чеснока ярового, укропа, кориандра,салата и высаживается рассада капусты.

- Высаживается в весеннюю теплицу с двойным укрытием рассада томатов, перцев, баклажанов, огурцов, дынь и арбузов.

-Посев семян однолетних цветов в открытый грунт (васильки, гипсофила, мак, фацелия, ноготки, сухоцветы, декоративные злаки, астра однолетняя, бархатцы, сальвия, петуния, лобелия, однолетняя георгина, годеция, цинния, виола, настурция, космея). Посадка и пересадка многолетних цветов.

- Основной срок посадки рассады цветов.

- Посадка деревьев и кустарников.

- Посадка рассады земляники.

11 - 20 мая

-Посев в открытый грунт семян свеклы, мангольда, лука из севка на репку и повторные посевы зеленных культур. Посадка в открытый грунт рассады капусты белокочанной позднеспелой и свеклы. Подвязка рассады в весенних теплицах к шпалере и подкормка.

- Посадка клубней картофеля в открытый грунт для раннего потребления с возможностью укрытия от заморозков.

-Посадка рассады цветов, посев семян цветов.

- Деление и посадка многолетних цветов.

21 - 31 мая

- Посадка рассады капусты белокочанной среднеспелой. Очередной посев семян зеленных культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка. Посев семян огурца, кабачка, патиссона, фасоли в открытый грунт.

- Основной срок посадки картофеля для хранения; при посадке обработка клубней от проволочника.

4 - 6 и 18 - 20 мая лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 5- полнолуние,19- новолуние.

ИЮНЬ

1 - 10 июня

- Высаживается в открытый грунт рассада теплолюбивых растений (огурец, кабачок, патиссон, тыква, томат, фасоль, кукуруза, базилик).

- Уборка урожая раннеспелых и многолетних культур.

- Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.

11 - 20 июня

- Текущий уход за овощными культурами (рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями, болезнями и сорняками).

-Начало сбора огурцов.

- Первое окучивание картофеля.

21 - 30 июня

- Посев семян редьки для зимнего хранения, дайкона, капусты пекинской.

3 - 5 и 17 - 19 июня лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны:4- полнолуние, 18 - новолуние.

ИЮЛЬ

1 - 10 июля

- Очередной посев семян зеленных культур. Посев семян многолетних культур на рассаду с последующей пересадкой следующей весной.

- Полив и подкормкакартофеля с последующим вторым окучиванием для обеспечения закладки большого количества клубней.

11 - 20 июля

- Очередной посев семян зеленных культур.

- Первая обработка картофеля от фитофторы.

- Прививка плодовых деревьев окулировкой.

21 - 31 июля

-Очередной посев семян зеленных культур. Формирование растений в весенних теплицах и подкормка.

- Вторая обработка картофеля от фитофторы, пробная копка ранних сортов

-Прививка плодовых деревьев окулировкой.

2 - 4 и 16 - 18 июля лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 3- полнолуние, 17 - новолуние.

АВГУСТ

1 - 10 августа

- Посев семян многолетних культур на рассаду с последующей пересадкой следующей весной.

-Прищипка верхушек томатов и удаление незавязавшихся соцветий.

- Посев сидератов (зеленое удобрение) на освободившейся от ранних культур территории.

- Уборка ранних сортов картофеля.

11 - 20 августа

- Очередной посев семян зеленных культур.

- Уборка ранних сортов картофеля.

21 - 31 августа

- Скашивание ботвы картофеля на уровне 20 см от поверхности почвы с последующей ее утилизацией; начало уборки.

1 - 2 и 15 - 17 августа лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 1- полнолуние, 16 - новолуние.

СЕНТЯБРЬ

1 - 10 сентября

-Уборка всех теплолюбивых растений из открытого грунта: томат, огурец, патиссон, фасоль, кукуруза, базилик.

- Основной срок уборки картофеля с обязательным засвечиванием клубней на открытом воздухе; отбор клубней из лучших кустов на посадочный материал.

-Удаление растительных остатков отцветших однолетних растений.

- Уборка урожая в саду, удаление с участка падалицы, растительных остатков.

11 - 20 сентября

-Уборка свеклы и начало уборки холодостойких культур (морковь, пастернак, редька, корневая петрушка и сельдерей, капуста, зеленные).

- Ликвидация растений из весенних теплиц.

-Посадка луковичных цветов.

- Посадка плодовых и ягодных растений. Выкопка ям для весенней посадки.

21 - 30 сентября

- Посадка озимого чеснока.

- Уборка холодостойких культур (морковь, пастернак, редька, корневая петрушка и сельдерей, капуста, зеленные).

- Раскрытие пленочной теплицы, удаление всех растительных остатков.

- Посадка плодовых и ягодных растений. Выкопка ям для весенней посадки.

14 - 16 и 28 - 30 сентября лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 15- новолуние, 29 - полнолуние.

ОКТЯБРЬ

1 - 10 октября

- Заделывание сидератов (зеленое удобрение) в почву.

- Выкопка многолетних культур и пересадка их в горшки для выращивания дома зимой.

- Ремонт и санитарная обработка конструкций теплицы.

- Посадка озимого чеснока.

- Закладка клубней картофеля на хранение при устойчивом снижении температуры воздуха ниже +5оС.

-Посадка луковичных цветочных культур (тюльпаны, нарциссы, рябчики, мускари, гиацинты, декоративные луки).

- Выкопка и закладка на хранение клубней георгин.

- Перекопка приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников для уничтожения яиц вредителей и взрослых насекомых.

- Посадка или прикопка саженцев плодовых и ягодных культур на зиму.

11 - 20 октября

-Обрезка надземной системы у многолетних овощных культур.

- Укрытие роз на зиму.

21 - 31 октября

- Подзимний посев семян овощных культур для получения ранней продукции.

- Обработка конструкции теплицы от вредителей и болезней.

-Побелка штамбов и оснований скелетных сучьев плодовых деревьев.

- Укрытие штамбов еловым лапником от грызунов.

13 - 15 и 27 - 29 октября лучше воздержаться от посевов семян, посадки рассады и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой, черенкованием.

Фазы луны: 14- новолуние, 28 - полнолуние.