Сбежавший из прикамской колонии зэк заявил, что его вывез против воли другой заключенный

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе прошлого года из колонии-поселения №40 в Кунгуре сбежал 35-летний заключенный. Он перелез через забор, и уехал на попутке в село Березовка. Долгожданной свободой беглец наслаждался недолго, уже через два месяца его поймали и вновь посадили за решетку. Накануне он получил новый срок за побег.

- Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие (признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья) и отягчающие (рецидив преступлений) обстоятельства, Кунгурский городской суд признал беглеца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть наказания. Окончательное наказание составило 1 год 8 месяцев исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Несмотря на признание своей вины, осужденный подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить приговор. В своей жалобе беглец дошел до абсурда, заявив, что побег он не совершал, якобы его против воли вывез другой осужденный, с которым у него был конфликт. Апелляцию мужчины оставили без удовлетворения. Также поражает и тот факт, что до побега сидеть зэку оставалось меньше года. Сразу вспоминается история 32-летнего заключенного Ивана Буккова, который, отсидев больше 2/3 срока, попал в колонию-поселение и решился на побег. Тогда источник в силовых структурах рассказывал, что побеги из колоний-поселений происходят в основном весной-летом и объяснял побег Буккова так:

- На дворе лето - солнце, речка, девушки в коротких юбках. На поселке он смог вдохнуть глоток свободного воздуха после 14 лет, проведенных за решеткой. Добавьте к этому усталость от столь длительного заточения и вот результат. Иван не смог устоять перед соблазном свободы, о чем сейчас сильно жалеет».

А ведь кунгурского заключенного, также как и Буккова, перевели на поселок из колонии строго режима, но срок у него был гораздо меньше, да и преступление, которое он совершил, тяжким не назовешь. Вообще за спиной 33-летнего зэка пять преступлений, и все они связаны с кражами и хищениями. Поэтому, чем руководствовался кунгурский зэк, когда решался на побег, остается загадкой, скорее всего, это было просто нестерпимое желание оказаться на свободе.

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