Фото: Всероссийская федерация самбо.
По информации Всероссийской федерации самбо, чемпионат России по самбо в Перми состоится с 27 февраля по 3 марта 2023 года.
Чемпионат России по самбо в Перми пройдет в рамках празднования 300-летия города, которое будет отмечаться в 2023 году. (0+)
Предварительным местом проведения чемпионата России по самбо в Перми 2023 года будет спортивная арена УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13).
В программу соревнований чемпионата России по самбо в Перми 2023 года войдут турниры по борьбе самбо и боевому самбо.
В борьбе самбо будут представлены весовые категории:
- у мужчин (53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг)
- у женщин (50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг)
В боевом самбо за медали будут бороться мужчины в весовых категориях: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.
На чемпионат России по самбо в Пермь приедут борцы из всех Федеральных округов страны.
Напомним, в 2021 году самбо получило признание Международного Олимпийского комитета и олимпийским видов спорта. Самбо внесено в программу Олимпийских игр 2028 года.
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