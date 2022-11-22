Фото: Всероссийская федерация самбо.

По информации Всероссийской федерации самбо, чемпионат России по самбо в Перми состоится с 27 февраля по 3 марта 2023 года.

Чемпионат России по самбо в Перми пройдет в рамках празднования 300-летия города, которое будет отмечаться в 2023 году. (0+)

Предварительным местом проведения чемпионата России по самбо в Перми 2023 года будет спортивная арена УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13).

В программу соревнований чемпионата России по самбо в Перми 2023 года войдут турниры по борьбе самбо и боевому самбо.

В борьбе самбо будут представлены весовые категории:

- у мужчин (53 кг, 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг)

- у женщин (50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, свыше 80 кг)

В боевом самбо за медали будут бороться мужчины в весовых категориях: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.

На чемпионат России по самбо в Пермь приедут борцы из всех Федеральных округов страны.

Напомним, в 2021 году самбо получило признание Международного Олимпийского комитета и олимпийским видов спорта. Самбо внесено в программу Олимпийских игр 2028 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Перми смотреть чемпионат мира по футболу 2022

Рассказываем, какие бары в Перми планируют показывать трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2022 (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru