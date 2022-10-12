Правила эксплуатации печного отопления. Фото: МЧС России.

По информации МЧС России, пик «печных» пожаров приходится на отопительный сезон и на период холодов. Домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о элементарных мерах предосторожности. При этом, требует особого внимания и само печное оборудование, которое со временем приходит в негодность, а также ранее было устроено с нарушениями.

«С начала 2022 года на территории Пермского края по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления произошел 431 пожар. Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства печи, а также нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации», - отмечают в краевом МЧС.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ

Нарушение правил устройства печи:

- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия;

- малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

- отсутствие предтопочного листа;

- отсутствие самостоятельного подпечного фундамент.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- использование дров, длина которых превышает размеры топливника;

- перекаливание печей;

- оставленные открытыми дверки;

- сушка одежды или других предметов вблизи очага.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

Перекаливать печи.

Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Использовать для обогрева помещений неисправные электроприборы и самодельные электрообогреватели.

«Категорически запрещается оставлять топящуюся печь и включенные электрические приборы без присмотра или поручать надзор за ними маленьким детям – это одна из распространенных причин возникновения пожаров!», - предупреждают в МЧС по Пермскому краю.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону «01», «101» или 112. При этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.

В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

До прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой.

Необходимо удалить за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНИТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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