На Форуме FINOPOLIS обсудили возможности цифровых технологий в финансовом секторе

.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который провел Банк России в партнерстве с лидерами ИТ-отрасли России и финансового рынка, стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступившая модератором пленарной дискуссии «Цифровое развитие. Как сохранить темп?!» на Форуме FINOPOLIS 2022, обратилась к участникам мероприятия с предложением сосредоточить все усилия, чтобы не разочаровать россиян и не утратить темп развития цифровой трансформации.

- Необходимо усилить коллаборацию между проектами цифровой трансформации в различных секторах экономики, а также добиться достижения единого темпа развития цифровизации, так как многие инфраструктурные решения востребованы в различном объеме в зависимости от потребностей той или иной индустрии, - заявила Эльвира Набиуллина.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев добавил, что в эти сложные времена жесткого санкционного давления на экономику страны особенно важно сохранить доверие российских ИТ-специалистов и партнеров из числа экономикообразующих компаний России.

- Финансовая отрасль сегодня стала безусловным локомотивом цифровизации даже по сравнению с самыми передовыми экономиками мира, - отметил министр. - Мы ведем измерения, сравнивая наши показатели с лучшими мировыми практиками, и видим, что отечественная финансовая отрасль лидирует с большим отрывом внутри российской экономики и не уступает самым продвинутым странам.

Также свои позиции по вопросам цифровизации финансовой отрасли озвучили президент-председатель правления «ВТБ» Андрей Костин и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский. В частности, Андрей Костин подчеркнул, что 60 процентов клиентов банка доверяют отечественным ИТ-технологиям.

- К концу 2024 года мы планируем полностью перейти на отечественные продукты по всем ключевым ИТ-инфраструктурам», - сказал председатель правления «ВТБ».

Федеральный координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин убежден, что сегодня, чтобы добиться прорывного результата цифровой трансформации экономики, необходимо объединение государства, бизнеса и пользователей.

- Во-первых, сегодня уже понятно, что единую финальную модель для всех отраслей создать невозможно, – слишком разные продукты и услуги, для которых требуется различный объем и профиль цифровых инструментов, - считает депутат. - Поэтому государству сейчас нужно поставить каждой отрасли задачу сформировать свою уникальную модель, которой они хотят достичь в процессе цифровой трансформации. Во-вторых, специалисты каждой отрасли должны быть готовы к использованию цифровых инструментов, собранных для их модели. И здесь крайне важна конгломерация крупных ИТ-компаний с организациями высшего образования. Причем готовить кадры с такими навыками необходимо не только на цифровых кафедрах и не только для ИТ-индустрии. Любой специалист, например, технолог легкой промышленности также должен свободно владеть инструментами нового времени, чтобы впоследствии он мог использовать их для эффективного развития текстильного производства.

Антон Немкин также отметил, что для оперативной интеграции большинства российских ИТ-разработок в процессы банковского сектора, производства или сферы услуг требуется, кроме всего прочего, и адекватное обновление нормативно-правовой базы страны.

- Команда проекта из 85 региональных координаторов «Цифровой России», которые находятся в постоянном контакте с бизнесом, органами власти и потребителями в каждом регионе страны, ведет сейчас аналитическую работу по определению направлений для коррекции законодательства в этой сфере, - сообщил Антон Немкин. - Со своей стороны мы сделаем для коллаборации максимум того, что от нас зависит.