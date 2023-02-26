Пара белых медведей из Пермского зоопарка отметит «оловянную свадьбу»

Милка и Сэрику живут дружно уже 10 лет. Фото: Пермский зоопарк.

27 февраля отмечается Международный день полярных медведей. К этому празднику рассказываем историю любви Милки и Сэрику, которые 10 лет назад волею судьбы встретились в пермском зоопарке.

Мать убили, медвежонка ранили

О детстве Сэрику получился бы неплохой документальный фильм. Медвежонка нашли волонтеры экологической экспедиции на острове Белый (Карское море, севернее полуострова Ямал).

Как рассказывают сотрудники зоопарка, у малыша было прострелено предплечье, раненая лапа опухла, медвежонок лежал на берегу и не мог двигаться. Участники экспедиции сначала наблюдали за ним, а потом перенесли его с берега в пустующий дом, кормили и лечили.

Через пару недель вместе со сменой волонтеров на вертолете из Салехарда на остров Белый прибыли ветврач Пермского зоопарка Елена Бессонова и ведущий зоолог Ирина Комкова. Медвежонка усыпили, обработали рану, поместили в клетку и этим же вертолетом доставили в Салехард. Потом самолет до Тюмени, а дальше на машине добрались до Перми.

Кличку медвежонку дали сами волонтеры. Сэрику - это ласковое название Сэр-нго Ирико - Белого Старика или Старика Ледяного Острова, главного духа и защитника острова Белый.

Так и оказался Сэрику в Пермском зоопарке, а чтобы ему было не одиноко, зоологи привезли подружку из Казанского зооботсада.

Любимое лакомство белых медведей - говяжье сердце, свинина и горбуша. Фото: Пермский зоопарк.

Первая встреча

Судьба Милки совсем не похожа на Сэрику. Она родилась в зоопарке, никогда не знала о жизни на воле, ей не приходилось добывать себе еду и преодолевать большие расстояния в поисках пищи, как полярным медведям на воле.

Характеры у медвежат оказались очень разные. На время знакомства их разместили в соседних вольерах и знакомили друг с другом через решетку.

- Милка оказалась значительно крупнее и подвижнее Сэрику, что неудивительно, так как она росла в зоопарке с мамой и никогда не знала голода, болезней и одиночества, - говорят зоологи. - Медвежата очень отличались друг от друга внешне и своим поведением. Более крупная длинномордая Милка - настоящий «живчик». Она ни минуты не могла посидеть спокойно - бегала, лазала, прыгала, исследовала окружающее пространство.

Милка буквально «расшевелила» увальня Сэрику, который мало интересовался игрушками. Он более мелкий и короткомордый, не любит торопиться и никогда не суетится.

Соединение медвежат в одном вольере прошло успешно, они сразу же подружились. Самым любимым развлечением подросших косолапых стал бассейн, они практически не вылезали из воды.

Затем Милка и Сэрику научились ловить живую рыбу, которую запускают в бассейн.

В зоопарке для посетителей часто устраивают показательные кормления животных. Фото: Пермский зоопарк.

Умеют подавать лапу и показывают пасть

Занятия с мишками зоологи проводят ежедневно. В результате они научились переходить из одной клетки в другую, вести себя спокойно при ежедневном осмотре, доброжелательно относиться к человеку и охотно выполняют определенные команды.

Медведей учат показывать открытую пасть, фиксируя ее между прутьями. Так у зоологов появляется возможность следить за состоянием зубов мишек. Учат их вставать боком около решетки, давать лапу в специальное приспособление, ложиться, сидеть и вставать на задние лапы по команде.

- Нужно отметить, что по интеллекту белые медведи едва ли уступают приматам: они способны решать сложные задачи, ориентируются в трехмерном пространстве и обладают отличной памятью, - объясняет зоолог Иван Кудреватых.

Все движения животного зоологи подкрепляют лакомствами: кусочками свинины, приправленные рыбьим жиром. А любимые корма белых медведей: говяжье сердце, свинина и горбуша.

Сэрику сначала вылавливает рыбу Милке, а потом ест сам. Фото: Пермский зоопарк.

Ловит рыбку любимой, а потом ест сам

Каждую неделю в зоопарке проводят показательные кормления животных. Посетители могут увидеть, как джентльмен Сэрику сначала вылавливает рыбу из бассейна для своей любимой Милки, а только потом ест сам.

- Дошло до того, что эту нежную заботу Милка начала воспринимать как должное, и стала объедать мужа, поэтому иногда мы кормим их раздельно, - рассказывают сотрудники.

У пары белых медведей было несколько попыток завести потомство, но пока медведица не готова к продолжению рода. В этом году Милка и Сэрику отметят «оловянную свадьбу» или 10 лет совместной жизни.

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