Синоптики надеются на раннюю весну в Пермском крае

Я бы тоже от ранней весны не отказался. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что и говорить, зима в Приволжье выдалась необычной. Началась она с обильных снегопадов, ими, похоже, и закончится – в Татарстане, Башкортостане, в Пермском крае в конце февраля машины буксовали из-за снежных заносов.

А скоро мы уже встретим весну! Впрочем, с приходом марта завершится зима календарная, а не климатическая. Когда же приволжцам ждать настоящей весны-красны - со среднесуточной температурой выше нуля?

Мартовских морозов не ждем

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра на отопительный период, мартовская погода должна быть во всех регионах Приволжского округа немного теплее нормы. Но оправдаются ли эти ожидания?

Метеорологи напоминают, что подобные прогнозы не всегда попадают в точку. Тем не менее синоптики рассчитывают, что весна на этот раз не заставит себя слишком долго ждать и будет ранней.

- Здесь можно вспомнить теорию вероятности, - объясняет пермский метеоролог, руководитель регионального ЦГНС Павел Смирнов. – Два года подряд весна в Прикамье и в других регионах Приволжья наступала с задержкой. В Перми в прошлом году 8 марта и вовсе ударили двадцатиградусные морозы. Сейчас таких морозов мы не ждем. Будем надеяться, что климатическая весна к нам придет, как положено, уже в начале апреля, а если повезет, то и в конце марта.

Снег сойдет лишь в апреле

Рассчитывают на ранний приход весны и в Татарстане.

- В истории метеонаблюдений были случаи и очень раннего прихода весны в Казани, как, например, 25 февраля 1990 года, и очень позднего - 24 апреля 1998 года, - говорит доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского Приволжского федерального университета Тимур Аухадеев. – Но сейчас таких аномальных отклонений мы не ожидаем. Раньше считалось нормой, когда весна приходила в Татарстан в начале апреля. Но на фоне происходящих климатических изменений продолжительность «метеорологической зимы», которая сейчас у нас составляет 149 дней, постоянно сокращается. Можно рассчитывать, что плюсовая температура будет держаться днем уже в конце марта, а снег сойдет где-то к 9 - 11 апреля.

Пора готовить сапоги?

Скорого прихода весеннего тепла ожидают и в Самаре. Правда, синоптики предполагают, что в первую декаду марта температура днем будет все-таки ниже нуля. А вот вторые десять дней первого месяца весны ожидаются пасмурными, очень влажными и довольно теплыми. Днем – от -3 до +3 градусов. При этом дождь и снег будут идти почти каждый день.

Впрочем, первая половина марта может выдаться снежной и дождливой во всех регионах Приволжского округа. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Приволжье в марте может быть очень сыро. В частности, сильные дожди во второй половине месяца ожидаются в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле.

Получается, к весне нынче стоит готовить непромокаемые сапоги?

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЗИМНИЕ ПРИЧУДЫ

Снежные заносы, снежура и солнечное гало

Буквально все Приволжье в этом году охватили настоящие рождественские морозы. Причем во многих южных регионах округа было холоднее, чем в северных.

Студеный арктический воздух ворвался столь внезапно, что привело к редким атмосферным явлениям и к многочисленным дорожным неприятностям.

Например, в Нижегородской области из-за снежных заносов надолго застряли паломники из Кирова, которые приехали на Рождество в Дивеево.

Жители Самары в рождественские дни стали свидетелями сразу двух метеорологических феноменов. Поверхность Волги покрыли необычные кружева так называемой снежуры - своеобразной ледяной губки из кристаллов снега, которая образуется, когда столбик термометра падает особенно резко. А по утрам самарцев встречало солнечное гало - встающее солнце окаймляла круглая радуга. Многие пользователи соцсетей сочли эти явления благоприятным знамением.