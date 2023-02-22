«Сгорел» за два месяца: Супруга судьи, который вынес приговор Шурману и менеджерам «Хромой лошади», рассказала о его смерти

Дмитрий Вяткин работал в правоохранительных органах с 18 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми простились с известным судьей, который вынес приговор «грабителю века» Александру Шурману и менеджерам «Хромой лошади». Дмитрий Вяткин умер на 54-м году жизни от рака.

«Мы проиграли эту войну. Рак оказался сильнее. Теперь ему не больно, не страшно, не унизительно. Теперь только помнить и любить» - написала на своей странице в социальных сетях супруга Дмитрия Валерьевича Татьяна Вяткина.

Дмитрий Вяткин работал в правоохранительных органах с 18 лет. Начал свой путь с секретаря Пермского областного суда. Работал следователем в УВД Перми, затем был назначен на должность судьи Ленинского районного суда Перми, где проработал около 20 лет.

Именно в этот период работы он рассматривал дело Александра Шурмана, который, будучи инкассатором банка, похитил 250 миллионов рублей. Громкий судебный процесс продолжался два месяца. В итоге «грабителю века» Вяткин назначил восемь лет колонии строгого режима.

В 2010 году начался суд над фигурантами дела о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли 156 человек. Виновники получили на всех 38 лет и 8 месяцев.

- Что помогло выдержать такой напряженный и сложный процесс? – спросили мы у Татьяны.

- Исключительно профессионализм и ответственность. Дотошность в рассмотрении любого дела. Он всегда умел отключать эмоции и руководствоваться исключительно нормами закона и здравым смыслом. К принятию любого решения подходил, исключительно взвесив все доказательства.

Последнее место работы судьи Вяткина – Орджоникидзевский суд Перми, где он занимал должность заместителя председателя суда. В 2019 году ушел в отставку по выслуге лет.

- Дмитрий Валерьевич всегда был очень грамотным и скрупулезным специалистом, - говорит его супруга. - Рассмотрел множество сложных и общественно значимых дел. После выхода в отставку муж посвятил себя семье и детям. Особенно ему нравилось заниматься со старшим сыном футболом. Он был хранителем и защитником нашей семьи. Я и дети его очень любили. Дети во многом равнялись на папу. Сейчас сыновьям 10, 7 и 5 лет. Кроме того, Дмитрий регулярно посещал тренажерный зал, где, в том числе, помимо тяжелых физических нагрузок, по часу бегал на беговой дорожке. О болезни Дмитрий узнал всего за два месяца до смерти. Мы не ожидали, что болезнь победит так быстро, готовились бороться и лечиться. Но рак легких сломил нашего папу. Берегите своих близких!

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