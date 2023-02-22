Красный день календаря – 23 февраля: что надо знать о празднике День защитника Отечества в Перми

Плакат 1919 года ко Дню Красной армии. Фото: Государственный архив Пермского края

Отправной точкой празднования Дня защитника Отечества в России принято считать 23 февраля 1918 года, когда отряды Красной армии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы стали Днем рождения Красной Армии.

Тем не менее, документально подтверждено, что к вечеру 23 февраля 1918 года германская армия находилась в 55 км от Пскова и 170 км от Нарвы, то есть никаких боев в этот день ни в германских, ни в советских архивах зафиксированы не были.

Почему 23 февраля?

День Красной армии и флота установили постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 18 января 1922 года – это дата дня опубликования декрета о создании Красной армии.

В приказе Реввоенсовета от 5 февраля 1923 года, подписанным Львом Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 года под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы».

В том же году в журнале «Военная мысль и революция» появилось утверждение, что 23 февраля была якобы сформирована первая красноармейская часть, принимавшая участие в боях на северо-западном направлении.

Еще через в журнале «Военный вестник» появляется фотокопия декрета Владимира Ульянова-Ленина об организации Красной армии от 15 (28) января 1918 года с ложной датировкой его 23 февраля. Историки это объясняют тем, что сформировавшемуся к тому времени партийно-бюрократическому аппарату было «важно и выгодно скрыть позор 1918 года» - подписание 3 марта 1918 года Брестского мира, принятого целиком на условиях Германии.

Что примечательно, именно 23 февраля 1918 года в Совнарком поступил ультиматум от Германии, согласно которому молодая Советская республика обязывалась подписать минный договор на германских условиях. Ленин потребовал от членов ЦК РСДРП (б) принять условия ультиматума и подписать договор: «ценой любых потерь необходимо сохранить островок уже существующей пролетарской власти». В ночь на 24 февраля ультиматум был принят.

В 1933 году главный «красный командир», в то время нарком по военным и морским делам СССР Климент Ворошилов, на торжественном заседании к 15-летней годовщине РККА признавал: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами...».

Трактовку событий февраля 1918 года, «победа под Псковом и Нарвой», предложил лично Иосиф Сталин в 1938 году. Впервые она появляется в материале, опубликованном в газете «Известия» 16 февраля 1938 года.

Согласно данным Всемирной электронной библиотеки, еще более решительная формулировка была дана Сталиным в приказе от 23 февраля 1942 года: «Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днём рождения Красной армии». Эта версия многие годы поддерживалась государственной пропагандой в СССР.

Первый День Красной Армии планировалось приурочить к годовщине основания Рабоче-Крестьянской Красной Армии – 28 января 1919 года. Празднование перенесли на 23 февраля, совместив торжества с Днем красного подарка. В последующие два года праздник не отмечался.

В Перми День Красной армии и флота в первый раз отметили 23 февраля 1923 года. На Сенной площади (ныне – Октябрьская площадь) прошел парад частей войск Пермского гарнизона. Особых мероприятий, торжеств и выступлений в городе не проводили.

Сохраняя традиции

С 1946 до 1993 годы праздник носил название День Советской Армии и Военно-Морского флота. Он отмечался в СССР как ежегодный всенародный праздник 23 февраля.

День защитника Отечества в современной России установили Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

С 2002 года по решению Государственной думы Федерального собрания РФ 23 февраля в России является нерабочим днем, эта дата отмечается как «День защитника Отечества» в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) России». 24 марта 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания праздника в законе слова «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)».

Отмечаем День защитника Отечества

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат или служили в армии или в каких-либо силовых структурах, защитников в самом широком смысле этого слова.

Исходя из официальной версии Дня защитника Отечества это праздник посвящен профессиональный военным не зависимо от пола, выполняющим свой гражданский долг.

В России 23 февраля или накануне этого дня принято поздравлять всех мужчин с Днем защитника Отечества, дарить им символические подарки. Очень часто проводятся корпоративные мероприятия и торжественные вечера.

День защитника Отечества в 2023 году

Благодаря празднованию Дня защитника Отечества россиян ждут длинные выходные с 23 по 26 февраля.

В 2023 году в соответствии с постановлением Правительства РФ выходной день с воскресенья 1 января был перенесен на пятницу 24 февраля, на 23 февраля выпадает нерабочий праздничный день, 25 и 26 февраля – выходные дни соответственно суббота и воскресенье.

День защитника Отечества в Перми 2023

В 2023 году длинные выходные дни с 23 по 26 февраля совпадают с празднованием Масленицы. Жителей Перми и гостей города будут ждать различные мероприятия на свежем воздухе.

Как еще можно отметить День защитника Отечества 23 февраля в Перми:

- праздничное мероприятие «Красный день календаря» в Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11);

- тематическая экскурсия «Боевой путь РККА» и открытый показ фильма «Бурлаки на Каме» в мультимедийном парке «Россия — моя история» (ул. Монастырская, 2);

- торжественные мероприятия с прохождением караула Юнармейского Поста №1 к месту несения вахты от «Дома офицеров» до Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу» на ул. Сибирской;

- праздничные мероприятия в библиотеках;

- праздничные встречи и концерты в общественных центрах;

Кроме того, 23 февраля с 19:00 до 00:00 на главной телебашне Перми будет включен праздничный сценарий светового оформления, а 24 февраля с 00:00 до 07:00 телебашню озарят огни архитектурной подсветки «Времена года», дополненные строб-эффектами.

На городской эспланаде возле главной елки с 11:00 до 19:00 будет работать праздничная ярмарка. (0+)

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