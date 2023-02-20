Масленица. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Перми рассказали, как будут в городе отмечать Масленицу 2023. Основные гулянья на свежем воздухе пройдут на эспланаде. Здесь же можно будет попробовать самые вкусные блины!

Программа мероприятий на Масленицу в Перми 2023

Основные мероприятия на Масленицу в Перми состоятся с 23 по 26 февраля 2023 года. В программу ледового городка «Виват, Пермь!» на городской эспланаде войдут народные гулянья, масленичная ярмарка, а также большая праздничная программа с сожжением чучела Масленицы. (0+)

Главные события развернутся 26 февраля во время проведения праздничной программы «Широкая масленица», которая будет ждать гостей с 12:00 до 20:00. в ледовом комплексе состоится праздник «Широкая масленица». В программе мероприятий: традиционные масленичные гуляния, народные игры и забавы со скоморохами, ярмарка, выступления творческих коллективов Перми. Завершит программу огненное шоу театра огня «Игры пламени».

Сожжение чучела Масленицы организаторы планируют провести в 16:50.

Масленичная ярмарка на городской эспланаде пройдет с 23 по 26 февраля. Гостей ярмарки ждут вкуснейшие мясные и рыбные деликатесы, натуральный мёд и сладости ручной работы, ароматный шашлык и, конечно же, блины. Время работы ярмарки с 12:00 до 20:00 ежедневно.

Для подготовки к праздничной программе «Широкая масленица» ледовый комплекс «Виват, Пермь!» будет закрыт для посещений 20, 21 и 22 февраля. После празднования Масленицы ледовый комплекс завершит свою работу до следующей зимы.

Программа мероприятий на Масленицу в Парке Горького Перми 2023

Прощание с Масленицей состоится в Парке им. Горького в Перми 26 февраля 2023 года. Здесь пройдет большой семейный праздник «Все коту Масленица». (0+)

Открытие праздника намечено на 12:00. Гости праздничных событий в парке станут не только их свидетелями, но и главными участниками. Любой желающий сможет принять участие в покорении масленичного столба на главной площади, поднятии гири, творческом конкурсе «Чудо-сани».

В 15:00 начнется конкурс «Лучший блинопек». Затем можно будет отведать самый главный кулинарный символ уходящей Масленицы – ароматные свежеиспеченные блины.

В течение праздничного дня можно будет увидеть Масленичное шоу Лунеговых с фокусами и жонглированием, концерт-сказку «Емелина Весна».

В 16:30 пройдет файер-шоу, а следом за ним - праздничное шествие по парку с Масленицей. В 17:00 всех гостей праздника ожидает его самое главное событие - сжигание чучела Масленицы.

Подробности семейного праздника «Все коту Масленица» можно узнать в соцсетях Парка им. Горького в Перми.

Программа мероприятий на Масленицу в Хохловке 2023

В последний день Масленицы, 26 февраля 2023 года, большой праздник состоится в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». (0+)

Как сообщили в музее, гости праздника смогут за один день побывать на трех разных Масленицах и сжечь три масленичных чучела в 13:00, 15:00 и 17:00.

У Богородицкой церкви разместится площадка детской Масленицы. На торжке можно будет вспомнить, как отмечали этот праздник в СССР. Рядом с избой Ф.Ф. Васильевой гости «Хохловки» смогут встретить весну и проводить Масленицу согласно народным традициям.

Особым событием праздника 26 февраля станет колокольный звон. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучат колокола!

Стоимость билетов: от 150 до 450 рублей. Они доступны на сайте музея: https://tickets.museumperm.ru/ticket/646 Действует «Пушкинская карта».

Музей «Хохловка» 26 февраля будет работать с 11:00 до 18:00. Время работы касс до 16:30.

Как добраться: на автобусе маршрута №340. Время отправления от автовокзала в Перми - 06:05, 09:35, 10:30, 12:20, 15:00, 16:10, 18:05; из Хохловки - 07:20, 11:00, 12:00, 13:45, 16:40, 17:25, 19:20.

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