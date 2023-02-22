Юлия Зобина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале 2023 года произошло объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. О том, какие возможности и доступные услуги появились для жителей Перми и региона, а также об изменениях в системе выплат пособий и основных задачах новой объединенной структуры в эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) рассказала руководитель Отделения Социального фонда России (СФР) по Пермскому краю Юлия Зобина.

Объединение ПФР и ФСС в Социальный фонд России

На территории Перми и Пермского края в преддверии объединения ПФР И ФСС в Социальный фонд России шла длительная подготовительная работа, для этих целей создали координационный совет.

Специалисты двух фондов проходили обучение, учились тем услугам и возможностям, которые предоставляли их организации. Этот процесс был необходим для «безшовного» прохождения объединения фондов в одну единую структуру, чтобы граждане не почувствовали на себе никаких изменений.

В настоящее время уже проходит процесс встраивания в процесс объединения и функционирования регионального отделения Социального фонда России. Основной целью объединения фондов являются комфортные условия получения услуг гражданами.

Выплатами пособий и пенсий в Перми и Пермском крае, которые входили в обязанности ПФР и ФСС до объединения, теперь осуществляет Социальный фонд России. Объединение фондов упрощает условия предоставления всех видов государственных услуг. Граждане смогут их получить в режиме «одного окна» уже обратившись в СФР (Социальный фонд России).

По словам Юлии Зобиной, работа Социального фонда России базируется на индивидуальном подходе к каждому человеку, чтобы оказать максимум тех услуг, на которые он имеет право.

«Любое общество имеет перспективу развития только в том случае, если не уменьшится забота о пенсионерах, малоимущих гражданах, инвалидах, многодетных семьях, то есть о тех гражданах, которые нуждаются в нашей заботе и защите. Они должны чувствовать нашу теплоту и заботу», - говорит руководитель Социального фонда России в Пермском крае.

Выплата единого пособия Социальным фондом России в Пермском крае

Сегодня жители Пермского края получают часть пособий, которые были им установлены ПФР до конца 2022 года, другу часть пособий граждане оформляли в органах Министерства социального развития Пермского края. В этих организациях был различный подход для установления пособий.

С 2023 года в России ввели единое пособие, оператором которого является Социальный фонд России. Для его оформления и получения были выработаны унифицированные правила.

Единое пособие предназначается для беременных женщин от момента ранних сроков беременности до исполнения ребенку 17 лет. Также в него входят: пособие по уходу за ребенком до полутора лет и достижении им трехлетнего возраста.

В Пермском крае ранее на первого ребенка выплачивали пособия органы регионального Министерства социального развития. На второго ребенка меры социальной поддержки оказывались за счет материнского (семейного) капитала (МСК), на третьего ребенка в семье вводилось пособие за счет средств регионального бюджета. Пособие на детей от 3 до 7 лет выплачивало вновь краевым минсоцразвития, от 8 до 17 лет – органы ПФР. Теперь все эти пособия устанавливает Социальный фонд России.

Единое пособие устанавливается малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на одного члена семьи. Также оценивается наличие движимого и недвижимого имущества, учитывается количество жилых помещений, домов, автомобилей и так далее. Определенные льготы имеют многодетные семьи, семьи с инвалидами. Кроме того, оцениваются финансовые накопления в кредитных учреждениях – доходы не должны превышать прожиточный минимум в год.

Обязательным условием для получения единого пособия является наличие официального дохода либо его отсутствие по объективным у трудоспособных граждан семей, которые обращаются за мерами поддержки в СФР.

Предоставления средств из материнского капитала Социальным фондом России

Сегодня многие семьи рассчитывают на материнский капитал. В 2023 году вместе с введением единого пособия расширились правила предоставления ежемесячного пособия на ребенка до исполнения трех лет за счет средств МСК.

Ранее это пособие назначалось за счет средств МСК только на второго ребенка, с 2023 года оно будет назначаться на любого ребенка в семье.

В Пермском крае на 31 декабря 2022 года около 250 тыс. граждан уже оформили сертификаты на МСК. Среди жителей Перми и региона в большинстве случаев он используется на улучшение жилищных условий (первоначальный взнос на приобретение жилья, погашение ипотечного кредита), а также на образование ребенка, средства реабилитации детей-инвалидов, для накопительной части пенсии матери.

С начала 2023 года в Перми и Пермском крае увеличилось количество назначаемых пособий в момент беременности и до достижения ребенком 17 лет. На эти цели жители региона подали около 85 тыс. заявлений.

В Социальном фонде России сохраняется право назначения пособия гражданам, у которых дети родились до конца 2022 года. Им устанавливается пособие по старым правилам на детей до трехлетнего возраста, которое ранее устанавливали органы ПФР.

Выплата пенсий Социальным фондом России

В России с 1 января 2023 года была проведена индексация страховой пенсии на 4,8%, с 1 февраля 2023 года на 11,9% были проиндексированы - ежемесячная денежная выплата для льготных категорий граждан, различные пособия для членов семей военнослужащих, единовременные выплаты при несчастных случаях на производстве и профзаболевания, пособия при рождении ребенка, средств МСК. Эта индексация коснулась около миллиона жителей Прикамья.

Государственные услуги инвалидам Социальным фондом России

Социальный фонд России взял на себя функции ФСС, что подразумевало оказание государственных услуг гражданам льготных категорий.

В Пермском крае инвалиды получают пенсию, а также ежемесячную денежную выплату. За средствами реабилитации этим гражданам приходилось обращаться в ФСС. Сейчас в режиме «одного окна» за всеми услугами уже могут обратиться в Социальный фонд России.

В 2023 году краевой СФР уже заключил 80 государственных контрактов для обеспечения инвалидов средствами реабилитации, закуплено около 2,4 млн различных изделий.

В Пермском крае Социальный фонд России развивает услуги по предоставлению средств на оплату изделий реабилитации самими гражданами в виде электронных сертификатов. Обладатель сертификата может самостоятельно выбрать необходимое изделие из электронного каталога, прописанного ему по программе реабилитации по медицинским показателям. С помощью электронного сертификата гражданин может расплатиться бюджетными средствами.

В Пермском крае инвалиды имеют право на санаторно-курортное лечение за счет средств государства. Краевой Социальный фонд России заключил государственный контракт на предоставление этого вида услуг в Перми и Пермском крае с учреждениями «Алмед» и «Сосновый бор». С 1 февраля 2023 предоставляются заезды в санаторий «Виктория» (Ессентуки). Льготникам и сопровождающим их лицам с начала 2023 года краевой фонд выделил 75 путевок.

Предоставление листков по нетрудоспособности и беременности Социальным фондом России

С 2023 года расширился круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию. Работающие по гражданско-правовым договорам граждане теперь будут иметь право на предоставление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Пособие будет выплачиваться, если в предшествующем страховому году с их вознаграждения перечислялись страховые взносы, больше, чем стоимость страхового года.

Единая форма отчетности Социального фонда России

Еще одно изменение, относящееся к социальному страхованию и пенсионному обеспечению – это введение единой формы отчетности для страхователей по форме ЕФС-1. Она заменила пять форм отчетности.

Единая форма отчетности - это квартальная отчетность по предоставлению сведений в Социальный фонд России. Ежемесячные сведения из СФР будут предоставляться в налоговую инспекцию о начисленном вознаграждении гражданами и уплаченных ими страховыми взносами. Эти формы должны предоставляться до 25 числа месяца, следующим за отчетным периодом.

Цифровизация услуг Социального фонда России

При приеме документов Социальный фонд России дает срок, в течение которого можно внести определенные изменения. В среднем этот срок составляет около 5 рабочих дней. В случае, если документы возвращены, необходимо в указанный срок внести все изменения и вновь направить в СФР.

В перспективе своей работы СФР продолжит цифровизацию процессов, перейдет к оказанию услуг населению в формате социального казначейства.

Сейчас в большинстве случаев гражданам достаточно подать только заявление с указанием своих сведений, а специалисты фонда направляют межведомственные запросы во все государственные органы и организации, владеющими данными.

Эти данные необходимы СФР для принятия решений. В большинстве случаев фонд их получает в рамках межведомственных запросов. Таким образом, у заявителей отпадает необходимость в самостоятельном поиске и предоставлении в фонд необходимого пакета документов.

Информационная помощь Социального фонда России

В случае каких-либо разъяснений жители Перми и Пермского края могут обратиться с любым интересующим вопросом к специалистам Социального фонда России. В СФР для этих целей работает горячая линия.

Кроме того, можно обратиться в клиентские службы СФР, где специалисты на месте предоставят исчерпывающую информацию. Клиентские службы находятся по тем же адресам, где ранее находились клиентские службы ПФР.

В настоящее время популярными становятся электронные обращения на электронные ресурсы Социального фонда России, а также по тем же вопросам в учреждения МФЦ Пермского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖ:

Где в Перми найти Социальный фонд России 2023

Рассказываем подробно о Социальном фонде России 2023, адресах офисов обслуживания клиентов в Перми и Пермском крае (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru