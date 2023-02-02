Фото: Социальный фонд России / ВКонтакте

С 1 января 2023 года начал работать единый Социальный фонд России (СФР), который объединил ПФР (Пенсионный фонд России) и ФСС (Фонд социального страхования). Для работы с клиентами в Перми и Пермском крае созданы офисы обслуживания.

Социальный фонд России 2023

С началом работы в 2023 году Социального фонда России изменений в части назначения пенсий и социальных пособий изменений не будет. СФР продолжает работать по правилам ПФР. Изменения коснутся предпринимателей, которые оплачивают разные виды страховых взносов.

Основными социально значимыми функциями СФР являются:

- назначение и выплата пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению;

- назначение и выплата государственных пособий, обеспечение по обязательному социальному страхованию и иных видов обеспечения;

- организация ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования;

- организация инвестирования средств пенсионных накоплений;

- актуарное оценивание финансового состояния систем обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, долгосрочное прогнозирование их развития;

- предоставление государственных гарантий, мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг отдельным категориям граждан, в том числе в рамках оказания государственной социальной помощи;

- организация мероприятий в области медицинской, социальной и профессиональной реабилитации застрахованных лиц;

- обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации.

Адреса офисов обслуживания клиентов Социального фонда России в Перми

Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Перми:

- ул. Петропавловская, 101

- ш. Космонавтов, 177

- ул. М.Рыбалко, 3

- ул. Пермская, 76

- ул. Уральская, 119

- ул. Кронита, 6а

- Комсомольский пр., 71

- ул. К. Цеткин, 10а

Адреса офисов обслуживания клиентов Социального фонда России в Пермском крае

Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Пермском крае:

- Александровск, ул. Ленина, 11а

- Березники, пр. Ленина, 25

- Усолье, ул. Свободы, 138а

- Верещагино, ул. К. Маркса, 62а

- Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 31

- Гремячинск, ул. Грибоедова, 4

- Губаха, Октябрьский пр., 9в

- Добрянка, ул. Советская, 10

- Кизел, ул. Учебная, 14

- Красновишерск, ул. Советская, 9

- Краснокамск, ул. К. Маркса, 34

- Кудымкар, ул. Лихачева, 46

- Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45Б

- Лысьва, ул. Мира, 26

- Нытва, ул. Комсомольская, 33

- Оса, ул. Ленина, 29

- Оханск, ул. Советская, 16

- Очер, ул. Октябрьская, 16

- Соликамск, ул. 20-летия Победы, 126

- Чайковский, ул. Ленина, 69

- Чердынь, ул. Соборная, 25

- Чернушка, ул. Нефтяников, 3а

- Чусовой, ул. Мира, 2, корп.1

- Барда, ул. 1 Мая, 8

- Березовка, ул. Октябрьская, 31

- Большая Соснова, ул. Ленина, 26

- Елово, ул. К. Маркса, 14Б

- Ильинский, ул. Советская, 10

- Карагай, ул. К. Маркса, 23

- Усть-Кишерть, ул. Вокзальная, 8

- Куеда, ул. Ленина, 2в

- Октябрьский, ул. Ленина, 57

- Орда, ул. 1 Мая, 3

- Сива, ул. Садовая, 12

- Суксун, ул. Колхозная, 1

- Уинское, ул. Пролетарская, 1

- Частые, ул. Ленина, 42

- Гайны, ул. Дзержинского, 25

- Коса, ул. Ленина, 68

- Кочево, ул. Калинина, 5

- Юрла, ул. Ленина, 15

- Юсьва, ул. Советская, 5

Консультирование по вопросам представления отчетности в Социальном фонде Пермского края

Адреса отделов Социального фонда России по вопросам представления отчетности в Пермском крае:

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №2 в Перми на ул. Уральской, 119 (зоны обслуживания - Ленинский и Свердловский районы Перми, Краснокамск). Тел.: (342) 282-51-77, 260-31-42, 282-51-68, 265-50-70;

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №3 в Пермь на ул. Кронита, 6а (Индустриальный район и Дзержинский районы Перми). Тел.: (342) 275-18-41, 275-23-07;

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №4 в Кудымкаре на ул. Лихачева, 46 (Кудымкар и Добрянка, Кудымкарский, Юсьвинский, Юрлинский район, Кочевский, Косинский, Гайнский, Карагайский, Верещагинский и Сивинский округа). Тел. (34260) 4-55-62, 4-71-00;

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №5 в Кунгуре на ул. Октябрьской, 12а (Кунгур и Лысьва, Кишертский, Ординский, Суксунский, Осинский район, Бардымский, Куединский, Чернушинский, Октябрьский, Уинский и Березовский округа); Тел. (34271) 2-24-36, 3-27-08;

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №6 в Березниках на ул. Ленина, 25 (Березники, Александровск, Чусовой и Губаха, Мотовилихинский район Перми, Усольский, Нытвенский и Горнозаводский округа). Тел. (3424) 26-96-92, 26-95-54;

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №7 в Соликамске на ул. 20 лет Победы, 12б (Орджоникидзевский район Перми, Гремячинск, Кизел и Соликамск, Пермский и Ильинский округа). Тел.: (34253) 5-32-84, 7-05-90;

- Отдел персонифицированного учета и обработки информации №8 в Чайковском на ул. Ленина, 69 (Кировский район Перми, Чайковский, Большесосновский, Еловский, Оханский, Очерский и Частинский округа). Тел.: (34241) 3-48-58, 3-39-61.

Социальные сети и горячая линия Социального фонда России в Пермском крае

В Пермском крае социальные сети и горячая линия Социального фонда России в Пермском крае помогут получить ответы на интересующие вопросы.

В них не смогут сообщить персональные данные (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение). Такие вопросы следует адресовать в онлайн-приемную СФР или в клиентскую службу СФР по месту жительства.

Социальные сети СФР в Пермском крае:

- «ВКонтакте» https://vk.com/sfr.permskiykray

- «Одноклассники» https://ok.ru/sfr.permskiykray

- «Телеграм» https://t.me/sfr_gov

Официальный сайт: https://sfr.gov.ru/branches/perm/

Телефон горячей линии 8-800-600-02-73 работает: понедельник-четверг - 09:00-18:00, пятница - 09:00-16:45.

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