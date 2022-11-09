В Перми осудили мужчину, который натравил свою немецкую овчарку на росгвардейцев

Как только дебошир отдал команду «Фас!», и собака бросилась на гвардейцев, прозвучал выстрел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

События, о которых невозможно говорить без слез, происходили 18 июля на общей лоджии первого этажа в многоэтажке по улице Краснослудской. Было около 12 часов дня, но пьяная компания настолько нервировала жильцов дома, что кто-то из соседей позвонил «02». И ведь приехали правоохранители сразу, наряд Росгвардии из двух человек. Сотрудники предложили нарушителям общественного спокойствия разойтись, но 43 – летний мужчина заявил, что, если гвардейцы сами не исчезнут, он спустит на них свою собаку - немецкую овчарку. Буяна предупредили о том, что будет применено оружие. Мужик не понял, ушел в квартиру, вывел крупного взрослого пса на ошейнике.

Дальше диалог происходил примерно такой: пьяный человек угрожал собакой и «Саймон» грозно глядел в глаза гвардейцам, скалился, потому что хозяин вел себя агрессивно, пес готовился броситься на людей. А сотрудники, как и положено, предупреждали хозяина овчарки, что будет применено табельное оружие. Дебошир натравил собаку, дал команду, «Саймон» бросился на гвардейцев и прозвучал выстрел. Пес заскулил, упал, собаку вырвало, было видно, что «Саймону» очень плохо. Овчарку с тяжелым ранением в голову увезла в ветлечебницу дочь преступника.

Александра Юрьева (следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовное дело расследовалось по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья» (ч.2 ст.318 УК РФ). Категория преступления - тяжкая, наказание до 10 лет лишения свободы. В данном случае собака расценивается как оружие, которое обвиняемый применил в отношении представителей власти. Мужчина вину признает полностью».

Конечно, никто не хотел убивать собаку! Но в той ситуации, как считают сотрудники Следственного комитета, могли пострадать и другие люди, те же соседи, недовольные шумной компанией, собравшейся на лоджии, если бы вдруг решились сделать замечание. «Саймон», к счастью, жив, но после операции неизвестно, насколько он восстановится, останется ли собака инвалидом? Бедный пес оказался в руках ни у того человека, и сможет ли горе - хозяин смотреть в глаза своему верному другу, которого так жестоко предал, подставил?!

Суд Орджоникидзевского района Перми рассмотрел уголовное дело. Статья обвинения была переквалифицирована на менее тяжкую: применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Росгвардейцы (потерпевшие) – живы – здоровы, в суде они не стали просить возмещения морального вреда. Обвиняемый, 1979 г.р., рабочий – каменщик, ранее не судимый, гражданин с положительными характеристиками, все осознал. Человек невысокого роста и худощавого телосложения, возможно, он так самоутверждался за счет своей сильной собаки? В суд обвиняемый приходил с бледным видом и опущенной головой. Мужчина переживает за произошедшую ситуацию, чувствует вину и перед своим верным псом. К счастью, «Саймон» жив. Как всегда, во всем виновато состояние алкогольного опьянения хозяина...

20 октября мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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