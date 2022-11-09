В Перми под окнами высотки нашли тело молодого мужчины

Фото: Подслушано Кислотные дачи | ПЕРМЬ/ВКонтакте

Около 16 часов 9 ноября рядом с домом 47 по улице Черняховского произошла трагедия.

– Я возвращался домой, когда услышал за спиной хруст костей. Обернулся, а там человек лежит на тротуаре, – рассказал «Комсомолке» один из очевидцев. – Я сразу в панику – меня всего трясти начало: подобное увидел впервые. Было очень страшно и больно… Позвонил в скорую. Там сказали, что вызов на этот адрес уже поступил.

По предварительной информации, погибший – мужчина до 35 лет. Его тело обнаружили рядом с новым многоэтажным домом. В комментариях под постом о ЧП в соцсетях писали о возможных причинах случившегося, что мужчина с женой «скандалили всю ночь и день», а «через некоторое время он решил покончить с собой». Также были свидетели того, как он кричал в момент гибели.

– По факту обнаружения тела под окнами дома проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали случившееся в краевом следственном комитете.

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