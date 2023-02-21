«Раскаялся, получив письмо с того света!» Бывшая сотрудница милиции рассказала о своем браке с киллером

Виктория полна решимости добиться для мужа условно-досрочного освобождения. Фото: семейный архив

- Мы с Олегом в последний раз виделись перед самой пандемией, в начале 2020 года, а когда карантин закончился, не получалось поехать по личным обстоятельствам, - рассказывает Виктория Михайлова, в 2018 году пермячка вышла замуж за киллера Орехово-Медведовской группировки, которая в 90-е годы наводила ужас на Москву. Сейчас он отбывает пожизненный срок на острове Огненный в Вологодской области, а его жена не оставляет планов добиться для него помилования.

«Не знал, кого убиваю»

47-летняя Виктория – многодетная мама из Перми, в прошлом – дознаватель милиции, сейчас занимается продюсерским бизнесом. Красивая, самодостаточная, хорошо образованная женщина. История ее любви с Олегом Михайловым началась пять лет назад, когда в газете она прочла статью «Исповедь киллера».

Олег Михайлов в суде.

Бывший десантник, после армии женился, родилась дочь. Русский, но вырос в Украине, оттуда и кличка – Хохол. Чтобы прокормить семью, в 96-м уехал на заработки в Москву. И очень быстро попал к бандитам, с «пропиской» в преступной группировке помог армейский друг.

- Я не сразу стал убивать, - рассказывал «Комсомолке» Олег. - Ездил на стрелки, участвовал в разборках, «слушал» конкурентов. Свое первое убийство совершил 13 августа 1997 года. Только на суде я узнал, кого именно убил.

Всего на счету Михайлова – девять жизней. В банде он получал около 4 тысяч долларов в месяц:

- Из ОПГ добровольно я не выходил, просто постепенно мне перестали давать заказы. Я поступил на юридический, жил своей жизнью, а потом узнал, что начались задержания членов нашей ОПГ.

- Олега Михайлова искали долго, о нем почти не было сведений, никто его не знал, - вспоминает бывший сотрудник МУРа. – Когда его нашли – это был 2003 год – он сразу написал явку с повинной и «дал полный расклад». Рассказал даже про труп, который залил в бетон. Об этом преступлении никакой информации у органов не было.

Гособвинитель просил для него 19 лет, однако суд приговорил преступника к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.

«Наши чувства проверило время»

- Если бы я вернулась в 2018-й год, когда узнала об Олеге, я бы поступила точно также: написала бы ему в колонию, предложила продолжить знакомство, приехала в колонию, - говорит сейчас Виктория. – Я сразу почувствовала, что это мой человек. Поверила в его раскаяние и хотела поддержать.

В прошлом Виктория – дознаватель милиции. Фото: семейный архив

Михайлов пытался отговорить незнакомку:

«Вика, зачем вам это? Я не просто бандит, на моих руках кровь» - ответил он на письмо пермячки.

Но завязалась переписка, а через месяц она поехала к будущему мужу на первое тюремное свидание. Олег сделал Виктории предложение, а через полгода они поженились. Их медовый месяц длился три дня.

- Со дня нашей свадьбы прошло четыре года, но я ни разу ни на секунду не пожалела о своем выборе, - продолжает пермячка. – Как бы ни злословили окружающие, наши чувства оказались настоящими, их проверило время, и с годами отношения становятся только крепче. По своей прежней работе в милиции я встречала разных людей, преступивших закон. Олег по своей натуре не преступник, просто так сложились жизненные обстоятельства. Он искренне раскаивается в том, что совершил. Молится о том, чтобы простили родные его жертв. А я его во всем поддерживаю.

Медовый месяц Вики и Олега длился всего три дня. Фото: семейный архив

- Любой женщине важно иметь рядом плечо мужа. Как вы справляетесь с жизненными трудностями в разлуке?

- Мы с Олегом не виделись уже три года. Успела съездить к нему перед пандемией, а потом объявили карантин, и до сих пор свидания нам не дали. Надеемся, что получим разрешение уже в ближайшие месяцы. Как я справляюсь одна? Я уже много лет живу одна, с тех пор, как развелась с первым мужем. Работа, дети – с их заботами, уроками, кружками – не дают мне скучать. И с мужем мы на постоянной связи: звонки, письма – можно писать электронные, но мы отправляем друг другу и обычные, в конверте. Они ближе, роднее.

- Сразу после свадьбы вы говорили, что детей ваш выбор, скажем так, удивил, но они отнеслись к нему с пониманием. А как сейчас складываются их отношения с Олегом?

- Мои старшие дети уже живут самостоятельно, желают нам только счастья, а младшие – школьники. Муж погружен во все их дела, всегда готов дать совет, как поступить мне или им в той или иной ситуации. И мы все прислушиваемся к нему. Я как женщина бываю эмоциональной, а он мужчина, у него более рациональный взгляд на житейские события. Одним словом, Олег стал для всех нас членом семьи. И особенно его мужское плечо почувствовалось после смерти моего отца.

Олег в армии. Фото: семейный архив

Письмо с того света

Конечно, признается Виктория, как в любой семье между супругами возникают и споры, и недопонимания.

- Мы не ругаемся, но часто спорим. Мы оба любим Россию, болеем за ее будущее, нам не безразлично все, что сейчас происходит. При любом разговоре, после обсуждения домашних дел, Олег традиционно спрашивает: «Вика, какие новости в мире?» Я рассказываю, высказываю свое мнение, он часто со мной не соглашается.

- Муж рассказывал, что ему начали сниться страшные сны. В аудитории юрфака, на котором учился, он встречает своих жертв. Они протягивают ему письмо, он открывает, но не может прочесть, что там написано. И так несколько ночей подряд. Наконец размытые строчки складывают в буквы, и Олег видит лишь одно слово, написанное много раз: не убий, не убий, не убий… Многие подумают, что это бред или выдумка, но муж воспринял этот сон как знамение свыше. Когда он оказался в тюрьме, стал очень верующим человеком. Раскаивался, просил прощения у близких своих жертв и поклялся, что никто от его рук больше не погибнет.

«Перебираюсь в Москву, чтобы быть ближе к мужу»

Как и пять лет назад, Виктория полна решимости добиться для мужа условно-досрочного освобождения. Олег Михайлов провел за решеткой почти двадцать лет. Пять из них – в СИЗО, пока шло следствие. Ему положены два свидания в год.

- Мы с младшими детьми собираемся переезжать этой весной в Москву, - говорит Виктория. – В Перми меня уже ничего не держит, а там я буду ближе к мужу. Ночь в поезде, и я у него. Сейчас решаю все организационные вопросы со школой, работой, жильем. Кроме этого, мой адвокат живет в Москве, мы с ним на связи, но на расстоянии сложно решать вопросы, касающиеся пересмотра дела мужа. Мы намерены собрать все необходимые документы и добиться пересмотра, а в дальнейшем – УДО. Мы с Олегом оба верим, что это когда-нибудь произойдет. Пусть не сразу, но мы будем бороться за наше счастье.

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