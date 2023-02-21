Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Пермский «Молот» благодаря финишному спурту в регулярном чемпионате ВХЛ ворвался в число 16 сильнейших команд лиги. За несколько последних сезонов это второй выход команды в стадию плей-офф турнира.

В сезоне 2021-2022 годов «Молот» в 1/8 финала уступил в шести матчах «Торосу» - 2:4 (3:2, 2:3 ОТ, 0:8, 1:6, 4:3 ОТ, 1:4).

Казалось бы, пришла пора ликовать поклонникам «Молота» - их любимый клуб продолжит борьбу за награды ВХЛ! Однако, ситуация с расписанием игр 1/8 финала против красноярского «Сокола» внушает им полное уныние и большое беспокойство за благополучный исход серии.

Дело в том, что практически все матчи пермяки проведут… в Красноярске, на льду соперника. Скажете, невозможно? Все реально и уже практически решено!

Баскетбол в тренде

Причина переноса матчей из Перми в Красноярск оказалась банальна – отсутствие в городе резервной универсальной арены, пригодной для проведения официальных матчей статуса чемпионатов России.

Два ближайших домашних матча «Молота» против «Сокола» пришлись на подготовку и проведение в УДС «Молот» встречи чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и саратовским «Автодором» - 25 и 26 февраля.

Казалось бы, ничего страшного. Будь это встречи «регулярки» ВХЛ, они бы не оказали особого влияния на турнирное положение «Молота». Другое дело игры плей-офф, где каждый матч является решающим для выхода в следующую стадию розыгрыша. Особую роль играют именно домашние поединки, в которых поддержка и рев родных трибун заставляют команду играть на пределе возможностей, обрушивать шквал атак на ворота соперника.

О проведении матча между «Паормой» и «Автодором» 26 февраля стало известно еще в январе 2023 года, когда «Молот» еще не гарантировал себе выход в плей-офф ВХЛ и вел жаркую борьбу за участие в ней.

По сообщению пресс-службы БК «Парма-Пари», информация о возможном изменении даты игры команды возникла в связи с выходом ХК «Молот» в плей-офф.

«Запрос «Молота» о переносе нашего матча с «Автодором» пришел только 13 февраля, когда уже была открыта продажа билетов на игру, когда был сверстан план телевизионных трансляций и возможностей перенести дату встречи практически не осталось», - пояснили в БК «Парма-Пари».

Совместное решение между клубами о том, что матч с «Автодором» состоится в ранее намеченные сроки, а «Молот» проведет свою серию на выезде было принято 18 февраля. Спустя некоторое время руководство «Молота» решило выпустить «ноту протеста», в которой были высказаны претензии к своим коллегам из «Пармы».

«Несмотря на то, что между ХК «Молот» и БК «PARMA-PARI» была предварительная договоренность о согласовании дат проведения баскетбольных матчей, ХК «Молот» своевременно отреагировал на данное наложение в графике игр и попросил БК «PARMA-PARI» перенести свой матч на другую дату… Баскетбольный клуб ссылается на письмо ХК «Молот» от 13 февраля, которое было написано уже после согласований с рядом других инстанций о переносе матча 26 февраля. Таким образом, БК «PARMA-PARI» имел полное представление о том, в какие даты будут проходить игры ХК «Молот» и достаточное количество времени для избежания данной ситуации. Но несмотря на это, со стороны руководства БК «PARMA-PARI» не было предпринято никаких действий по решению этого вопроса», - сообщает официальный сайт ХК «Молот».

В завязавшемся споре сложно принять чью-либо сторону, каждая из сторон по-своему права. Тем не менее, в сложившейся ситуации чаша весов все же свешивается в пользу «Пармы». Хоккеистам «Молота» можно выразить только сочувствие, они просто оказались заложниками ситуации, связанной с отсутствием готовности города принимать одновременно сразу несколько крупных соревнований.

В БК «Парма-Пари» подчеркнули, что основой сотрудничества между клубами является честность и взаимоуважение.

«Мы желаем ХК «Молот» победы в серии плей-офф чемпионата ВХЛ», - говорят в пермском баскетбольном клубе.

«Молотобойцы», похоже, так и не успели пока потушить жар в своих «домнах», и надеются на то, что в дальнейшем честность и взаимоуважение, о которых было сказано в официальном заявлении БК «PARMA-PARI», будут проявлены на деле.

Кстати, на последнем домашнем матче «Пармы» против «Минска» в УДС «Молот» побывали 6017 зрителей, а в трех играх «Молота» с «Химиком», «Рязанью-ВДВ» и «Тамбовом» - 6371 (соответственно 2099, 2711 и 1561). Стоимость билетов на игры с участием «Пармы» составляет от 200 до 1700 рублей, «Молота» - 300 рублей.

«Молот» отправляется в Красноярск

С другой стороны, от проведения матчей в Красноярске выиграют оба клуба: у «Молота» и «Сокола» появится значительная экономия в расходах на переезды. Со спортивной составляющей в этой паре серии плей-офф ВХЛ все намного хуже. Фактически, «Сокол» из-за фактора своего льда будет иметь перед «Молотом» значительное преимущество.

В ВХЛ уже приняли к сведению отсутствие возможности выступления «Молота» в Перми и составили новое расписание предстоящих игр:

- Матч №1. 21 февраля. Красноярск. «Сокол» – «Молот»;

- Матч №2. 22 февраля. Красноярск. «Сокол» – «Молот»;

- Матч №3. 25 февраля. Красноярск. «Молот» - «Сокол»;

- Матч №4. 26 февраля. Красноярск «Молот» – «Сокол»;

- Матч №5. 1 марта. Красноярск. «Сокол» - «Молот»;

- Матч №6. 4 марта. Пермь. «Молот» - «Сокол»;

- Матч №7. 7 марта. Красноярск. «Сокол» - «Молот».

Матчи в Красноярске состоятся на льду «Платинум Арены», в Перми – УДС «Молот». Согласно регламенту ВХЛ, серия плей-офф идет до четырех побед одной из команд. Если понадобятся дополнительные матчи, то они пройдут в Красноярске 1 и 7 марта, в Перми - 4 марта.

В других парах серии плей-офф встретятся: «Югра» - «Гоняк», «Рубин» - «Челмет», «Нефтяник» - «Зауралье», «Металлург» - «СКА-Нева», «Дизель» - «Торос», «Лада» - АКМ, «Тамбов» - «Химик».

Что говорит статистика

Статистика матчей в регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2022-2023 годов в личных противостояниях «Молота» и «Сокола» говорит о равенстве соперников. Сибиряки в Красноярске победили со счетом 6:2, а в Перми уступили – 3:4.

Ранее на стадии плей-офф «Молот» и «Сокол» не встречались. Соперники в чемпионате ВХЛ провели между собой 24 матча, в которых пермяки одержали победы в 14 встречах, а в 10 – уступили. Общая разница забитых и пропущенных шайб 64:54 в пользу «Молота».

В регулярном чемпионате ВХЛ сезона 2022-2023 годов красноярский «Сокол» выступил значительно сильнее своего нынешнего визави: сибиряки в турнирной таблице заняли очень высокое третье место. Пермяки с трудом пробрались в плей-офф и только благодаря победе в последнем матче «регулярки» остановились на 14-й позиции.

Самой сильной линией в «Соколе» является нападение. Два его форварда входят в число топ-4 бомбардиров лиги нынешнего сезона: Алексей Князев в 46 матчах по системе «гол + пас» набрал 49 (22+27) очков, Богдан Потехин – 48 (21+27). Голкипер команды Рафаэль Хакимов – один из надежных вратарей этого чемпионата.

Хоккеисты «Молота» в текущем розыгрыше особыми индивидуальными успехами похвастаться не могут. В матчах против более мастеровитого «Сокола» им смогут помочь строгая игровая дисциплина, полная самоотдача в каждом матче, честь клуба и ответственность перед своими болельщиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Малик Диме из «Пармы» стал самым ценным игроком «Матча Звезд 2023»

Центровой пермской команды получил главный приз в 500 тыс. рублей (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru