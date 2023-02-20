Малик Диме из «Пармы» стал MVP «Матча Звезд 2023»

Фото: Единая лига ВТБ / vtb-league.com

В минувшее воскресенье, 19 февраля, на «ВТБ Арене» в Москве состоялся седьмой «Матч Звезд» Единой лиги ВТБ.

Лучшие баскетболисты элитной баскетбольной лиги России встретились в очном поединке. Они были разделены на две команды Old Shool и New School. В спортивном гала-шоу победу одержали представители «старой школы» - 148:140. За его ходом наблюдали более 8,5 тысяч зрителей.

В составе сборных выступили три баскетболиста БК «Парма-Пари»: Old Shool - центровой Малик Диме (Сенегал) и защитник Райан Боутрайт (США); New School – защитник Джастин Роберсон (США).

Весомый вклад в победу Old Shool внес Малик Диме. В этой игре он набрал 30 результативных очков, сделал 6 подборов и совершил 2 перехвата. За эти заслуги директорат «Матча звезд 2023» Единой лиги ВТБ признал Малика наиболее ценным игроком (MVP). В качестве приза центровой «Пармы» получил 500 000 рублей.

Его коллега по «Парме» Райан Боутрайт отметился 10 очками, Джастин Роберсон набрал 15 очков.

Победителем конкурса «данков» (бросок сверху. – Прим.) на «Матче Звезд» стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев, в конкурсе трехочковых бросков - его одноклубник Даллас Мур.

«Мы соскучились по ощущению полных трибун, по атмосфере праздника, и мы очень рады, что сегодня был полный зал. Здорово, что интерес к «Матчу Звезд» каждый год очень высокий и люди действительно стараются попасть на наше шоу. Лучшие билеты были раскуплены сразу. Это значит, что «Матч Всех Звезд» - это продукт, который пользуется спросом. Мы каждый год пытаемся придумать что-то новое, чтобы удивить наших болельщиков», - делится генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин:.

За день до «Матча Звезд 2023» Единая Лига ВТБ и школьная баскетбольная Лига «КЭС-БАСКЕТ» провели «Матч трех поколений» здесь же на «ВТБ Арене». В качестве почетных гостей на паркет вышли: президент Единой Лиги Сергей Кущенко и Илона Корстин, тренеры клубов Единой Лиги ВТБ — Евгений Пашутин («Парма-Пари»), Эмил Райкович (ЦСКА), Василий Карасев (МБА), а также президент «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Панов. Команды «Кущенко» и «Панова» разошлись миром – 35:35.

Впереди команды Единой лиги ВТБ ждет продолжение чемпионата в рамках второго этапа. Пермская «Парма» 26 февраля будет принимать саратовский «Автодор». (0+)

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