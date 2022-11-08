Фото: ОПФР по Пермскому краю.

В ноябре 2022 года Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю проведет несколько приемов для населения региона.

ТЕМЫ ПРИЕМОВ В ОТДЕЛЕНИИ ПФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ В НОЯБРЕ 2022

Темами приемов в Отделении ПФР по Пермскому краю в ноябре 2022 года станут:

- актуальные проблемы пенсионного и социального обеспечения;

- дистанционное обслуживание граждан и работа клиентских служб;

- персонифицированный учет и взаимодействие со страхователями.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ В НОЯБРЕ 2022

В Отделении ПФР по Пермскому краю 16 ноября 2022 года прямую линию проведет управляющий Станислав Юрьевич Аврончук.

Задать свои вопросы по актуальным проблемам пенсионного и социального обеспечения жители Прикамья смогут с 15:00 до 17:00 по тел. 8 (342) 264-31-01.

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПФР ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ В НОЯБРЕ 2022

Прием населения в Отделении ПФР по Пермскому краю с 10:00 до 12:00 проведут:

- 10 ноября 2022 года заместитель управляющего Юлия Евгеньевна Зобина по вопросам пенсионного обеспечения;

- 15 ноября 2022 года управляющий Станислав Юрьевич Аврончук по актуальным проблемам пенсионного и социального обеспечения;

- 18 ноября 2022 года заместитель управляющего Алексей Николаевич Дунюшкин по вопросам дистанционного обслуживания граждан и работы клиентских служб;

- 25 ноября 2022 года заместитель управляющего Елена Михайловна Бутакова по вопросам персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями.

Прием граждан проводится по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 78 (каб. 104).

Предварительная запись на прием по тел. 8 (342) 264-32-08.

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