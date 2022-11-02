Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации.

По информации отделения ПФР по Пермскому краю, в 2022 году увеличенный материнский капитал (МСК) получили 23 562 тысячи семей.

Кому полагается увеличенный МСК

Увеличенный МСК полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

Размер увеличенного МСК

Размер увеличенного МСК составляет 693 144,1 рублей.

Как оформляется сертификат МСК

После рождения ребенка отделение ПФР по Пермскому краю оформляет сертификат на получение МСК в электронном виде и направляет его в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого можно подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала и контролировать их остаток.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

Сроки предоставления МСК

Оформление сертификата МСК осуществляется от 5 до 15 рабочих дней.

Распоряжение средствами МСК осуществляется от 10 до 20 рабочих дней.

Перечисление средств МСК осуществляется в течение 5 рабочих дней.

Как можно распорядиться средствами МСК

Средствами МСК на ребенка до трех лет можно распорядиться:

- на ежемесячную выплату

- на оплату дошкольного образования

- на погашение кредита или первичного взноса на улучшение жилищных условий

- на оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов

Средствами МСК на ребенка старше трех лет можно распорядиться:

- на покупку жилья, компенсацию расходов на строительство жилья

- на оплату участия в долевом строительстве или жилищном кооперативе

- на оплату обучения

- на формирование накопительной пенсии мамы

- на оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов

Информационный обмен между организациями и отделением ПФР

Между организациями Прикамья и краевым отделением ПФР налажен информационный обмен, благодаря которому родителям не нужно собирать дополнительные справки.

К примеру, в банке вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. Семье достаточно обратиться только в банк.

Если семья решила направить деньги на обучение ребенка, то родителям не нужно представлять в ПФР копию договора об оказании платных услуг. Необходимая информация запрашивается фондом самостоятельно.

Если остались вопросы

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону колл-центра Отделения ПФР по Пермскому краю: 8 (800) 600-02-73.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как получить пенсию в Пермском крае в ноябре 2022

График получения пенсии в Пермском крае в ноябре 2022: изменение дат доставки (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru