Ноябрь в Перми. Фото: архив "КП"

На неделе с 7 ноября по 13 ноября 2022 года синоптики прогнозируют теплую погоду в Перми со значительным отклонением от климатической нормы и атмосферными осадками в виде мокрого снега и дождя.

«В Перми и Пермском крае неделя ожидается теплее нормы на 3-5 градусов. Среднесрочные прогнозы указывают на повышенную влажность», - отмечает ГИС центр ПГНИУ.

В понедельник, 7 ноября 2022, в Перми ожидается слабый снег. Температура воздуха ночью будет около -1…-2 градусов, днем до +1 градуса.

Во вторник, 8 ноября 2022, в Перми характер погоды не изменится: ожидается слабый снег, температура воздуха от -2 до +1 градуса. Пермский Центр управления в кризисных ситуациях информирует о неблагоприятных погодных явлениях на территории Прикамья - в отдельных районах местами гололеде и тумане.

В среду, 9 ноября 2022, в Перми днем ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью приблизится к 0 градусов, а днем будет около +1 градусов.

В четверг, 10 ноября 2022, в Перми ожидается усиление атмосферных осадков в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем от +1 до +2 градусов.

В пятницу, 11 ноября 2022, к утру осадки в Перми могут прекратиться. Температура воздуха ночью будет около +1 градуса. Днем синоптики прогнозируют сильный дождь, температура воздуха повысится до +2…+4 градусов.

В субботу, 12 ноября 2022, в Перми ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов, днем около +3 градусов.

В воскресенье, 13 ноября 2022, в Перми осадки прекратятся, температура воздуха будет понижаться: ночью до -2 градусов, днем до -1 градуса.

Вторая декада ноября 2022 года в Перми постепенно придет в соответствие с климатической нормой с понижением температуры воздуха до -10…-13 градусов.

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