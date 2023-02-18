«Офигеть, это же я! На странице у Лолиты». Известная певица перепостила видео с пермским скрипачом, сыгравшим в трамвае песню «На Титанике»

Скриншот видео паблика Это Пермь/ВКонтакте

Известная российская певица Лолита Милявская репостнула к себе на страницу ВКонтакте запись выступления пермского скрипача Михаила Витвицкого, который сыграл песню «На Титанике» в трамвае №12.

Увидев запись, пермский скрипач, не скрывая удивления и радости, оставил под ней сообщение: «Афигеть, это же я! На странице у Лолиты Марковны Милявской. Доброго вам времени суток и крепкого здоровья».

В социальных сетях пишут, что менеджеры певицы уже ищут Михаила, чтобы договориться о сотрудничестве, но сам музыкант в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сказал, что пока никакого предложения не получал.

- Очень приятно, когда такая известная и уважаемая мною личность замечает тебя, и ей нравится твое исполнение (творчество). Пока мне никто не писал с предложениями по сотрудничеству, если напишут - то безусловно соглашусь. Очень хочется поработать со звездой такого масштаба, - сказал Михаил Витвицкий.

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