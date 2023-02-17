Заслуженный тренер России Валентина Тюкова: Евгений Плющенко просто ненормальный

Валентина Тюкова. Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Сегодня в Перми завершается юниорский чемпионат России по фигурному катанию. На него собрались около 90 юных фигуристов всех сильнейших спортивных школ страны.

16 февраля в пермском УДС «Молот» прошли состязания в женском одиночном катании. Лучше всех произвольную программу откатала фигуристка из Твери Алина Горбачева. Она обошла воспитанницу Евгения Плющенко Веронику Жилину, ставшую второй. Еще одна ученица Плющенко - Софья Титова - заняла четвертое место.

Итоги выступления вызвали скандал: двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал судейство, обвинив арбитров в предвзятом отношении к своим воспитанницам.

- Одна девочка делает бабочку на одинарный прыжок, получает +2, а моя пойдет, сделает бабочку и получит -4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года говорю об этом со своими спортсменами, - заявил Евгений Плющенко в интервью «Матч ТВ» и пригрозил, что тренируемые им фигуристы переедут в другие страны и будут выступать под чужими флагами.

Насколько обоснованны обвинения Плющенко, «Комсомолка» поинтересовалась у заслуженного тренера России Валентины Тюковой. Среди ее учеников - чемпионы мира среди юниоров, победители юношеской Олимпиады в парном катании, а также двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. В нынешнем чемпионате также принимают участие ее воспитанники.

- Плющенко вообще ненормальный! – эмоционально ответила на наш вопрос Валентина Тюкова. – Алина Горбачева - девочка, которая заняла первое место, чисто сделала два четверных прыжка и три с половиной прыжок. А у Жилиной недокрут был. Плющенко очень некорректно себя повел, просто безобразно. У нас в стране много талантливых девочек, и пермские соревнования в очередной раз это подтвердили. Так что не надо обращать внимание на Плющенко. Пусть куда хочет, туда и едет! Он и сам когда выступал, такие фортеля выкидывал. Помню как-то неудачно откатался на каких-то соревнованиях. А ему маленькие девочки огромный букет роз принесли. Так он просто мимо них прошел. Они ему: «Пожалуйста, пожалуйста!» - а он мимо.

Само судейство на чемпионате Валентина Тюкова оценила высоко.

- Судейство справедливое, именно по элементам, уровню, скольжению, - подчеркнула тренер.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65