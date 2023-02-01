Первенство России по фигурному катанию в Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За последние два с небольшим месяца Пермь примет очередной масштабный турнир по фигурному катанию – Первенство России 2023. Ранее, в ноябре 2022 года, на пермском льду состоялся этап Гран-при России, а в самом начале января 2023 года жители Перми приветствовали легендарных фигуристов страны и начинающих спортсменов в рамках ледового шоу к 300-летию города.
Состав участников Первенства России по фигурному катанию 2023
В Пермь для участия в Первенстве России по фигурному катанию на коньках 2023 приедут 90 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из 15 регионов страны. Турнир состоится в рамках празднования 300-летия Перми.
Соревнования пройдут среди юношей и девушек, спортивных и танцевальных пар в течение трех дней февраля 2023 года.
По информации Министерства физической культуры и спорта Пермского края, на пермский лед выйдут фигуристы всех сильнейших спортивных школ России. Среди их наставников известные тренеры: Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Александр Жулин, Светлана Алексеева, Елена Кустарова, Ирина Жук, Александр Сивин и многие другие.
Среди фаворитов Первенства России по фигурному катанию: воспитанники Евгения Плющенко - Вероника Жилина и Софья Титова; Этери Тутберидзе - Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов.
Пермский край в Первенстве России по фигурному катанию 2023 представят: серебряный призер международного турнира в Китае Таисия Щербинина; танцевальная пара Анна Щербакова и Егор Гончаров; дуэты в парном катании - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Елизавета Романова и Валерий Назаров, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Даты и место проведения Первенства России по фигурному катанию 2023
Первенство России по фигурному катанию состоится в Перми на льду УДС «Молот» с 15 по 17 февраля 2023 года. (0+)
Как добраться: автобусы маршрутов №4, №16, №17, №26, №36, №37 и 70 (до остановки «Дворец спорта Молот»). Стоимость проезда 33 рубля.
Как купить билет на Первенство России по фигурному катанию 2023
Купить билет на Первенства России по фигурному катанию 2023 в Перми можно по ссылке.
Стоимость билетов 1100-1200 рублей.
Полная программа Первенства России по фигурному катанию 2023
В Перми полная программа Первенства России по фигурному катанию 2023 включает три соревновательных дня.
15 февраля 2023 года
14:00- 16:20 – Соревнования среди юношей (короткая программа);
16:40-17:10 - Открытие соревнований
17:10-19:30 – Соревнования среди девушек (короткая программа);
19:45-21:50 – Соревнования пар в танцах на льду (ритм танец).
16 февраля 2023 года
13:15-15:50 - Соревнования среди юношей (произвольная программа;
16:05-16:15 - Награждение победителей;
16:15-18:00 – Соревнования в парном катании (короткая программа);
18:15-20:50 – Соревнования среди девушек (произвольная программа);
21:00-21:15 - Награждение победителей.
17 февраля 2023 года
12:00-14:45 – Соревнование пар в танцах на льду (произвольный танец);
14:30-14:40 - Награждение победителей;
14:40-16:30 – Соревнования в парном катании (произвольная программа);
16:45-17:00 - Награждение победителей.
Приглашаем жителей Перми и гостей города на соревнования по фигурному катанию на коньках среди сильнейших юниоров России.
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