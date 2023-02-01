Первенство России по фигурному катанию в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние два с небольшим месяца Пермь примет очередной масштабный турнир по фигурному катанию – Первенство России 2023. Ранее, в ноябре 2022 года, на пермском льду состоялся этап Гран-при России, а в самом начале января 2023 года жители Перми приветствовали легендарных фигуристов страны и начинающих спортсменов в рамках ледового шоу к 300-летию города.

Состав участников Первенства России по фигурному катанию 2023

В Пермь для участия в Первенстве России по фигурному катанию на коньках 2023 приедут 90 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из 15 регионов страны. Турнир состоится в рамках празднования 300-летия Перми.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек, спортивных и танцевальных пар в течение трех дней февраля 2023 года.

По информации Министерства физической культуры и спорта Пермского края, на пермский лед выйдут фигуристы всех сильнейших спортивных школ России. Среди их наставников известные тренеры: Тамара Москвина, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Александр Жулин, Светлана Алексеева, Елена Кустарова, Ирина Жук, Александр Сивин и многие другие.

Среди фаворитов Первенства России по фигурному катанию: воспитанники Евгения Плющенко - Вероника Жилина и Софья Титова; Этери Тутберидзе - Алиса Двоеглазова и Арсений Федотов.

Пермский край в Первенстве России по фигурному катанию 2023 представят: серебряный призер международного турнира в Китае Таисия Щербинина; танцевальная пара Анна Щербакова и Егор Гончаров; дуэты в парном катании - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Елизавета Романова и Валерий Назаров, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Даты и место проведения Первенства России по фигурному катанию 2023

Первенство России по фигурному катанию состоится в Перми на льду УДС «Молот» с 15 по 17 февраля 2023 года. (0+)

Как добраться: автобусы маршрутов №4, №16, №17, №26, №36, №37 и 70 (до остановки «Дворец спорта Молот»). Стоимость проезда 33 рубля.

Как купить билет на Первенство России по фигурному катанию 2023

Купить билет на Первенства России по фигурному катанию 2023 в Перми можно по ссылке.

Стоимость билетов 1100-1200 рублей.

Полная программа Первенства России по фигурному катанию 2023

В Перми полная программа Первенства России по фигурному катанию 2023 включает три соревновательных дня.

15 февраля 2023 года

14:00- 16:20 – Соревнования среди юношей (короткая программа);

16:40-17:10 - Открытие соревнований

17:10-19:30 – Соревнования среди девушек (короткая программа);

19:45-21:50 – Соревнования пар в танцах на льду (ритм танец).

16 февраля 2023 года

13:15-15:50 - Соревнования среди юношей (произвольная программа;

16:05-16:15 - Награждение победителей;

16:15-18:00 – Соревнования в парном катании (короткая программа);

18:15-20:50 – Соревнования среди девушек (произвольная программа);

21:00-21:15 - Награждение победителей.

17 февраля 2023 года

12:00-14:45 – Соревнование пар в танцах на льду (произвольный танец);

14:30-14:40 - Награждение победителей;

14:40-16:30 – Соревнования в парном катании (произвольная программа);

16:45-17:00 - Награждение победителей.

Приглашаем жителей Перми и гостей города на соревнования по фигурному катанию на коньках среди сильнейших юниоров России.

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