Пермякам, призванным в рамках частичной мобилизации, на этой неделе выплатят по сто тысяч

Первые мобилизованные из Пермского края отправились в учебные центры 26 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобилизованные пермяки получат по 100 тысяч рублей уже в ближайшие дни. Ранее предполагалось, что эти деньги будут перечислены через пять после их прибытия в зону проведения СВО. Но губернатор Дмитрий Махонин решил не дожидаться окончания их обучения в учебных центрах и поручил перечислить деньги на этой неделе.

- Поскольку наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания, дата их отправки в зону СВО пока не определена, считаю правильным не ждать этого, а выплатить деньги уже сейчас, - отметил Дмитрий Махонин.

Региональные единовременные выплаты будут перечислены либо самим мобилизованным, либо их родным.

- Мы предусмотрели возможность перечисления выплаты на расчетный счет мобилизованного или его родственников, а также любым иным лицам, которых он укажет лично в своем заявлении, - объяснял ранее министр социального развития края Павел Фокин.

Напомним, ранее было принято решение о выплате по 15 тысяч рублей на несовершеннолетних детей жителей Пермского края, призванных в рамках частичной мобилизации, а также детей мобилизованных в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и средних профессиональных учебных заведениях.

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