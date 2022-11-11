«Остались беременная жена и две дочки». В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края

Андрей Митряков был сержантом спецназа ГРУ. Фото: vk.com/pechmen

«Глубокие соболезнования родителям Александру и Антонине, супруге Андрея, всем родным. Светлая память и чувство горечи потери. Уходят самые лучшие. Большие планы были у Андрея - дом хотел строить в Печмене. Скорбим вместе», - оставила сообщение в соцсетях Лидия Денисова.

В спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов погиб 29-летний Андрей Митряков, уроженец села Печмень Бардымского района, об этом сообщили в местной администрации.

- Андрей родился в большой и дружной семье, где родители были тружениками сельского хозяйства, воспитавшие трудолюбивых и добрых детей, - говорит Лидия Жуйкова, начальник Печменского территориального отдела Бардымского района. - До пятого класса Андрей учился в Печменской средней школе. Закончил в 2011 году Фроловскую среднюю школу после переезда всей семьи в Пермский район. Призвался в ряды российской армии, после которой решил связать свою дальнейшую деятельность с военной службой. За период службы был удостоен многочисленных наград.

Андрей был женат, воспитывал двух дочерей. Сейчас его супруга ждет третьего ребенка. Односельчане семьи Митряковых рассказывают, что Андрей был мужественным, добрым и отзывчивым. Никогда ни на что не жаловался, решал любые проблемы самостоятельно.

- Очень любил свою семью, мечтал о сыне, о возвращении в Печмень, где уже купил жилье, трактор, - говорит Лидия Жуйкова. - Планировал пахать, строить и радоваться жизни.

Прощание с Андреем Митряковым пройдет 12 ноября во Фролах. Затем его похоронят в родном селе Печмень.

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