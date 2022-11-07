Пермский иконостас Рериха. Фото: Пермская художественная галерея.

Пермь с первого дня своего существования хранит много легенд и преданий. Порой, они тесно связаны со знаковыми местами города. Не исключением стала и Пермская художественная галерея, которая 7 ноября 2022 года отмечает свой 100-летний юбилей.

Ищите логово Чернобога под галереей

Правда это или нет, но существует старая пермская легенда, которая гласит о существовании древнего капища под зданием нынешней художественной галереи.

По мнению многих исследователей паранормальных явлений, Пермь строилась на месте старославянских языческих святилищ и капищ. По древним преданиям, на территории нынешней Перми много сотен лет существовал культ Чернобога – злого бога, Кощея, а капища являлись его подземными храмами. Выходы их подземных храмов часто прокладывали в сторону оврагов и рек.

Якобы именно культ Чернобога был распространен на территории, где теперь находится Пермь. Кроме того, существовал и специальный храм – капище Чернобога. Почему древние славяне почитали Чернобога? Скорее всего, они воображали, что всякое зло находится в его власти и необходимо было его примирять, просить о помиловании.

Есть предположение, что именно сюда в 1781 году решили перевезти из Пыскора Спасо-Преображенский монастырь. Первая церковь в этом месте появилась в 1793 году, а масштабное строительство Кафедрального собора началось в 1798 году и продолжалось более 20 лет.

Может быть, именно так было решено сдержать злые силы Чернобога в его подземных храмах?

«О святости Земли Пермской говорят очень многие факты – это родина древнего пророка Заратустры и мифической Золотой Бабы. Здесь находится аномальная зона Молебка, отсюда ушел в тайгу и там бесследно исчез чудский народ, здесь скрываются тайны древних народов и пересекаются судьбы мира», – гв одном из своих интервью говорит известный российский уфолог Николая Субботин.

Галерея возвращается домой?

Что интересно, история Пермской художественной галереи могла начаться в Мотовилихе. Дело в том, что изначально комплекс зданий Спасо-Преображенского монастыря хотели построить на Егошихинской горе. Если принять на веру версию о Чернобоге, то монастырь срочно решили перенести на другое место – на менее высокую лесную опушку ниже по течению Камы.

Следуя логике, Пермская галерея таким образом могла очутиться и в Мотовилихе, так как ее экспозиции сейчас размещаются в именно в Кафедральном соборе Спасо-Преображенского монастыря.

Сейчас ведется строительство нового здания Пермской художественной галереи, которое находится в районе все той же Егошихинской горы.

Второй переезд галереи

В 2023 году может состояться второй переезд Пермской художественной галереи в новое здание, строительство которого сейчас продолжается на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина».

Ровно 100 лет назад, 7 ноября 1922 года, в честь ознаменования пятой годовщины Октябрьской революции в Перми открыли Пермский художественный музей. Вход теперь уже в храм пролетарского искусства был бесплатный. В музее работали всего два человека – его заведующий Александр Сыропятов и научный сотрудник Николай Серебренников.

Музей расположился на углу Красного проспекта и улицы Трудовой улицы (сейчас – Комсомольский проспект и ул. Монастырская) в здании Архиерейского подворья, включая кельи монахов.

Как рассказали в Пермской художественной галерее, с первых дней работы музея проводилось активное формирование его коллекций: только за первый год он пополнился 2858 экспонатами. Через несколько музейным площадям потребовалось значительное расширение.

С 1932 года Пермский художественный музей разместился в здании бывшего Спасо-Преображенского кафедрального собора, переданного государству. Еще через четыре года музей сменил название «Пермская художественная галерея».

Мистика иконостаса Рериха

Первым и самым главным экспонатом нового Пермского художественного музея стал редчайший иконостас, созданный выдающимся русским живописцем Николаем Рерихом. История его появления в музее достояна настоящего триллера.

Иконостас для церкви Казанской иконы Божьей матери в Перми Николая Рерих выполнил в 1907 году по заказу Ивана Григорьевича Каменского - Почетный гражданина города Перми, члена Государственного совета от Пермского земства, владельца Суксунского лесопильного и Молебского железоделательного заводов.

Иконостас, которому в 2022 году исполнилось 115 лет, включает в себя 13 отдельных икон: Предстоящие (две иконы), Архангелы Михаил и Гавриил, Праздники (на раме к иконе Казанской Богоматери, сама же икона – более старого письма, относится к XVIII – начало XIX века), Спас Нерукотворный, Великомученицы (две иконы), Евангелисты (две иконы) и Тайная вечеря.

«При свете лампад и свечей все это наряду с игрой светотени на объемных венцах придает иконостасу особую, мистическую атмосферу. Происходит раздвоение средств выразительности на визуальные и трансцендентные, сверхъестественные. Эта идея наглядно проявилась в другой работе Рериха того же 1907 года «Пещное действо» – эскизе декорации для постановки мистерии «Три волхва» в Старинном театре в Петербурге», - пояснили в Пермской художественной галерее.

Кстати, в свое время Николай Рерих принимал участие и в оформлении постановок «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

Иконостас Николая Рериха был изъят церкви Казанской иконы Божьей матери и в 1920 году передан в Пермский научно промышленный музей. В Пермский художественный музей иконостас передали к его открытию, в 1922 году.

По непонятным причинам, в 1935 году одна из икон, Архангел Гавриил, была отправлена в Екатеринбург, где и находится до сих пор в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. На время многочисленных выставок Архангел Гавриил возвращается на свое законное место…

Галерея представит редкие экспонаты

Пермская художественная галерея 7 ноября 2022 года в честь своего 100-летия представит выставку, на которой будут представлены экспонаты, еще не виденные широкой публикой.

Среди них - античная расписная керамика, декоративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика и другие предметы искусства из запасников.

Более подробно читайте в материале «Пермская галерея представит экспонаты, которые никто еще не видел».

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