Пермская галерея представит экспонаты, которые никто еще не видел

Самая знаменитая коллекция Пермской галереи - деревянная скульптура Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 ноября Пермская художественная галерея отмечает столетие. В честь юбилея в музее откроется выставка, на которой будут представлены экспонаты, еще не виденные широкой публикой. Среди них - античная расписная керамика, декоративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика и другие предметы искусства из запасников.

Юлия Тавризян рассказала, какие экспонаты впервые увидят пермяки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей создали в годы голода и разрухи

О том, как создавалась галерея, о самых известных ее экспонатах и о предстоящем переезде в прямом эфире Радио «КП» (96,6 FM) рассказала директор музея Юлия Тавризян:

- История галереи началась раньше, чем сто лет назад. В конце XIX века в Перми появился научно-промышленный музей. И в 1900-е годы попечительский совет и основатели этого музея обратились к художникам-землякам, уроженцам Пермской губернии, с просьбой подарить свои работы. Эти художники, окончившие Академию художеств, жили кто в Санкт-Петербурге, кто в Италии, но они подарили картины родному городу. Плюс целый ряд произведений из фарфора прислал Императорский фарфоровый завод. Из этих даров и начала складываться коллекция. И в 1922 году было принято решение выделить художественный отдел музея в отдельную галерею.

Представьте: 1922 год. Только что закончилась Гражданская война, в Перми разруха, есть нечего. А город решает создать новый музей, на который нужно выделить деньги, дать двух сотрудников. Всего двух - но, тем не менее, им надо платить зарплату, отапливать помещение, приобретать новые работы. Я считаю, что это был очень дальновидный и перспективный шаг, который смогли сделать и первый директор музея Александр Сыропятов, и главный хранитель Николай Серебренников, и городские власти, которые поняли, что у них есть чем гордиться.

И до сих пор мы понимаем, что наша галерея - это музей, которым можно гордиться, в котором есть коллекции, позволяющие выйти не то что на один уровень, а намного выше по сравнению со многими собраниями, существующими в нашей стране.

- А есть ли в коллекции экспонат, которому может позавидовать и Эрмитаж, и Лувр?

- Это очень сложный вопрос, потому что для каждого сотрудника и каждого посетителя такой экспонат свой. Для одного лучше всех на свете «Усталая» Верещагина, для другого - работа Якоба Йорданса, созданная в XVII веке, для третьего - античный кувшин или амфора. Кстати, в наших фондах есть гидрия (древнегреческий сосуд для воды. - Ред.), созданная в IV веке до нашей эры.

Гидрия - древнегреческий сосуд для воды, созданный в IV веке до нашей эры.

Пермские боги были спасены от уничтожения

- Но эксклюзив галереи - деревянная скульптура?

- Да, это самая знаменитая наша коллекция. Экспедиции по собиранию деревянной скульптуры начались с начала 20 годов прошлого века, то есть с момента основания галереи. Во главе первых экспедиций стоял Николай Николаевич Серебренников, которого мы считаем создателем музея. Галерея продолжала ездить в экспедиции до 1980-х годов, да и сейчас за последние два года наши сотрудники объехали 27 территорий Пермского края, чтобы воссоздать ситуацию 20-х годов, когда собиралась коллекция деревянной скульптуры. Посмотреть, сохранились ли те храмы, в каком они состоянии, сфотографировать их.

Экспедиции 20-х годов были тяжелейшие, но они были необходимы, потому что это было время, когда церкви закрывались и уничтожались, превращались в зернохранилища. И нужно было спасти то, что можно. Сто лет галерея занимается тем, что спасает и сохраняет произведения, в том числе и религиозного искусства. Это не только скульптура, но и иконы, золотное шитье.

- А церкви сохранились?

- Знаменитая церковь в Орле-городке, из которой поступило большое количество экспонатов, жива, до сих пор действует. Там и иконостас сохранился, и фрески. Но очень многие маленькие деревни потеряли свои храмы. Они либо разрушены полностью, либо стоят одни руины: живописные, красивые, но не сохранившиеся здания.

Два одинаковых ангела

- Лица у пермских богов отличаются характерными чертами...

- На самом деле, поскольку скульптуры делали местные мастера, они делали с тех людей, которых видели перед собой, а Пермский край всегда был многонациональным. И моделями для деревянных святых были и коми-пермяки, и татары, и башкиры, и русские.

- Пополняется ли коллекция деревянной скульптуры?

- Был очень любопытный случай. К прошлому юбилею галереи жительница Перми подарила деревянного ангела, который долго хранился в ее семье. В свое время муж нашел его на овощебазе и выменял у местных работников на водку. А когда муж ушел из жизни, его жена передала скульптуру нам. И оказалось, что она парная к той, что есть в нашем собрании. Прямо два одинаковых ангела.

Ангел, найденный на овощебазе Фото: Юлия Лоза

Юбилейная выставка

- 7 ноября - день юбилея - станет выходным для музея, так как это понедельник. А что ожидает посетителей во вторник, когда откроется юбилейная выставка?

- Выставка получается огромная. Она будет располагаться в трех зонах. В первой будут представлены редко показываемые вещи или вообще не выставлявшиеся ранее. Во второй - там, где обычно выставлена иконопись, покажем отреставрированные иконы. Одни из них только что вернулись из крупных реставрационных центров, другие приводили в порядок наши реставраторы. А на втором этаже в трех залах разместится восточная коллекция. Так что почти вся экспозиция будет обновлена.

Впервые будет показана восточная керамика

Будет много всего интересного. Состоятся экскурсии, лекции, продолжит работу детская выставка, посвященная скульптуре. Помимо этого пройдет премьера фильма про галерею, созданного студией «Новый курс».

А к концу года заработает новый сайт, посвященный деревянной скульптуре, экспедициям и новым открытиям или обобщением материалов, собранных коллегами.

Репетиция переезда

- После юбилея галерея начнет готовиться к переезду в новое здание. А старое не жалко покидать?

- Жалко. Спасо-Преображенский кафедральный собор, в котором мы находимся, - очень красивое здание. Но нам там не просто тесно, а очень тесно: на 1 квадратный метр приходится 60 экспонатов. Еще в 1938 году Николай Николаевич Серебренников начал писать письма о том, что для галереи нужно новое здание. И, наконец, этот вопрос, к счастью, решается. Новое здание - это новые сервисы для посетителей, образовательный центр, публичная библиотека, место для коворкинга, лекционный зал, музейный магазин, ресторан, кофе-пойнт. Это будет комфортный музей. Музей, в котором хорошо жить.

- А пока вы перенесли часть коллекции в здание на Окулова?

- Мы просили найти нам какое-то дополнительное помещение, так как нужно было разместить где-то фонды и реставрационные мастерские. И сейчас мы арендуем на улице Окулова помещение в 1500 квадратных метров. Там разместились реставраторы, они довольны и счастливы: у них появился свет. Они же в подвале у нас сидели, а реставрация без дневного света - это нонсенс.

Также в то помещение перевезли экспонаты из фондов: графика, живопись, скульптура. Даже мебель мы, наконец, смогли достать и расставить. И люди, которые приходят туда на экскурсии, постоянно спрашивают: «Где же это все у вас раньше было?»

Переезд на улицу Окулова стал репетицией большого переезда. Мы много поняли про то, что нужно изменить в алгоритме. Перевоз коллекции - очень сложный процесс. Каждый экспонат нужно будет промаркировать, упаковать в несколько слоев, положить в ящик, ящик тоже промаркировать, сделать опись, погрузить в машину, которая не трясет...

Так что о грядущем переезде думаю со страхом, но, уверена, что мы справимся.