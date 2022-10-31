Полис ОМС: как получить, нужно ли менять и что делать, если полис утерян

Фото: архив "КП".

Полис обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) это документ, подтверждающий право застрахованного лица на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме базовой программой ОМС, а на территории Пермского края - в объеме Территориальной программы ОМС.

Имея его на руках, вы можете рассчитывать на бесплатное оказание медицинских услуг на территории любого региона Российской Федерации.

Что делать, если полис утерян, можно ли получить его, находясь в другом регионе страны, надо ли менять документ, если изменились ваши персональные данные? Об этом читателям «КП» рассказали специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края.

Зачем нужен полис?

Полис ОМС необходим, чтобы прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться за помощью в медицинскую организацию, работающую в системе ОМС.

- Каждый гражданин России (за исключением военнослужащих и приравненных к ним в оказании медицинской помощи граждан) имеет право на получение полиса ОМС и выбор страховой медицинской организации (далее – СМО), - объясняют специалисты ТФОМС Пермского края. – Во-первых и это самое важное, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, следует знать, что бесплатными медицинские услуги являются только для пациентов, а медицинским организациям оплачивается оказанная застрахованным по ОМС лицам медицинская помощь- деньги поступают через СМО, застраховавшие граждан, получивших данную помощь. Полис ОМС гарантирует, что оплату оказанной вам медицинской помощи в системе ОМС осуществит страховая компания, которая выдала полис.

Кто может получить полис

- граждане РФ, со дня государственной регистрации рождения;

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в РФ;

- лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом "О беженцах";

- временно пребывающие в РФ трудящиеся государств – членов ЕАЭС;

- временно пребывающие в РФ иностранные граждане, относящиеся к категории членов коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников ЕАЭС.

Как получить полис?

- Лично или через своего представителя обратиться в выбранную страховую медицинскую организацию с заявлением о выборе (замене) СМО в письменной форме. В СМО нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), и СНИЛС (для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет - при наличии).

На территории Пермского края на данный момент работает четыре страховые медицинские компании: Капитал-Медицинское страхование, Ресо-Мед, Макс-М и Астрамед-МС.Список страховых медицинских организаций, которые работают в системе ОМС, размещен на официальном сайте ТФОМС Пермского края.

- Подать заявление о выборе (замене) СМО в электронной форме можно через официальный сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края(при условии прохождения застрахованным лицом или его законным представителем процедуры идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- Подать в электронной форме заявление о выборе (замене) СМО на портале Госуслуг.

В каких случаях полис нужно менять

Полис ОМС для граждан России бессрочный. Но есть случаи, когда гражданам России необходима замена документа:

- В случаях изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола застрахованного лица, установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе, требуется переоформление полиса.

- В случаях ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования, утери полиса выдается дубликат полиса.

- Вас не устраивает работа страховой компании, где вы оформляли полис ОМС. Застрахованные лица имеют право на замену СМО один раз в год, не позднее 1 ноября. Чаще, в случае изменения места жительства или прекращения работы предыдущей страховой компании.

Если человек переехал в другой регион на постоянное место жительства, необходимо в течение месяца обратиться в филиал своей страховой компании. Если ее представители не работают в данном регионе, придется выбрать другую страховую компанию.

Как оформить полис не по месту регистрации

Нередки случаи, когда человек не имеет места постоянной регистрации. Это совершенно не означает, что он лишается права на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС. Как объяснили в ТФОМС, в данной ситуации человеку нужно обратиться в страховую организацию и указать в заявлении о выборе (замене) СМО.

- А если человек не проживает в регионе, где прописан?

- В этом случае выбираете страховую организацию, которая работает на территории данного региона, обращаетесь с заявлением, указав фактическое

- А если человек не помнит, в какой компании он обслуживается?

- Тогда можно получить информацию в личном кабинете в разделе «Здоровье» на сайте Госуслуг либо обратиться на горячую линию Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края по номеру: 8-800-700-05-61,специалисты фонда посмотрят в базе и сообщат, в какой страховой организации вы застрахованы.

ВАЖНО

Какие услуги входят в ОМС

-Ежегодно утверждается Территориальная программа обязательного медицинского страхования – составляющая программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это документ, определяющий какую помощь, в каком объеме и на каких условиях может получить за счет средств ОМС житель каждого из субъектов РФ.

На сайтах Министерства здравоохранения Пермского края, ТФОМС Пермского края, СМО размещена вся нормативная документация, ознакомиться может любой желающий.