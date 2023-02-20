Масленица в Перми 2023: традиции и рецепты самых вкусных блинов

Блины на Масленицу! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленица в Перми 2023 года сохраняет все традиции прошлых лет. Пришла Масленица, значит пора печь и угощать близких людей блинами. «Комсомолка» приготовила рецепты самых вкусных блинов на Масленицу в Перми: читайте, запоминайте, готовьте и угощайте!

Во время масленичной Сырной недели Православная церковь допускает печь и кушать блины, потому что их основой служат молочные продукты, а мука и вода являются символом жизни и перерождения.

Первый блин – комам, второй - знакомым

Блины – самая главная и запоминающаяся традиция праздника Масленицы. Следуя принятым канонам, печь блины принимались с Широкой Масленицы, которая приходится на четверг Сырной (масленичной) недели. С начала Узкой Масленицы во главу ставятся домашние хлопоты.

Традиция печь блины на Масленицу кажется вечной и незыблемой – это частичка Солнышка и символ приближающейся весны. Тем не менее, у наших предков она появилась задолго до Масленицы и имела совершенно другое значение, относилась к древним обрядовым обычаям. Начнем с того, что само название «блин» пошло от древнеславянского слова «млин», обозначавшего одновременно жернова для перемолки зерен и само изделие из муки.

За дальнейшими разъяснениями обращаемся к порталу «Культура.РФ», где поясняют первоначальный обрядовый характер блинов. Оказывается, их пекли на похороны и поминки. Согласно обычаю, первый блин рвали руками и раскладывали у окон, чтобы паром напитать душу умершего. Постепенно принятые традиции перешли на Масленницу, когда первым блином тоже угощали предков: клали на окно в кровле дома или относили на могилу. Намного позднее блины начали отдавать нуждающимся в память о предках, съедали за упокой душ или помещали на божницу — полку с домашними иконами.

Кстати, в далекие времена предки назвали духов комами. Скорее всего, отсюда и берет начало всем известная поговорка: «Первый блин комам (не «комом». – Прим.), блин второй — знакомым, третий блин — дальней родне, а четвертый — мне».

Со временем блинные традиции стали обрастать более эпическими и светлыми символами приближенными к празднованию языческих праздников, позднее – Масленицы. Появляется бог Солнца – Ярило, которому особо поклонялись накануне весны: просили о тепле и плодородии, богатом урожае. Как нельзя лучше для этого подходил блин – круглый, яркий, горячий и ароматный. Съесть его было равносильно обретению новых сил на весь следующий год.

ИДЕАЛЬНЫЙ ТОНКИЙ БЛИН

Сейчас рецептами самых вкусных блинов на Масленицу делятся практически все, как бывалые мастерицы, так и начинающие хозяйки. Не остаются в стороне от «блинной лихорадки» и профессионалы.

К примеру, рецепт блинов на Масленицу приводит Роскачество. Их секретом поделился бренд-шеф Сергей Лименько. Он считает, что самыми необычными станут идеальные тонкие блины, которые можно не жарить на сковороде, а запекать в духовке.

Ингредиентами для идеальных тонких блинов послужат: молоко 3,2% – 900 мл, мука пшеничная высшего сорта – 326 граммов, сахар (песок) – 40 граммов, яйцо куриное – 4 шттуки, соль экстра – 4 грамма, масло растительное – 40 мл, масло сливочное топленое – 20 граммов.

Приготовление идеальных тонких блинов необходимо начать с предварительного просеивания муки. На следующем шаге разбитые яйца соединяются с сахаром и солью, затем полученная масса взбивается. С работающим миксером постепенно вводится молоко и просеянная мука. В полученную массу добавляется растительное масло. После этого все перемешивается до однородной консистенции. Соль и сахар добавляются по вкусу. Приступаем к выпеканию!

Для украшения идеальных тонких блинов Сергей Лименько советует сметану или необычный лавандовый крем. В этом случае придется немного потрудиться, но результат превзойдет все ожидания.

Для приготовления лавандового крема потребуются: сметана 20% – 250 граммов, сгущенное молоко – 160 мл, сливки 33% – 135 мл, лаванда сухая – 2 грамма, соль экстра – 1 грамм, шоколад – 30 граммов, мороженое «Черная смородина» – 15 граммов.

Чтобы приготовить лавандовый крем для идеальных тонких блинов необходимо в сливки для взбивания (50 граммов) добавить лаванду, растерев ее в ладонях. Доводим сливки до кипения и сразу снимаем с огня. Даем им настояться 5 минут. Далее, приминая, пропускаем сливки через сито. Другие 85 граммов сливок с добавлением соли взбиваем в пышную пену до образования пиков, убираем в холод. Белый шоколад надо растопить в микроволновке 2–3 раза по 15 секунд. Сметану взбиваем со сгущенкой, вводим растопленный шоколад, затем мороженое. Вновь взбиваем до однородной массы. При помощи лопатки аккуратно вводим взбитые сливки, перемешать до однородного сиреневого крема.

Перед подачей на стол два готовых блина смазываете сливочным маслом и прогреваете, выкладываете на тарелку. Затем на блины выкладываете кнели лавандового крема, сверху блюдо можно украсить свежими ягодами, листочками мяты, рублеными фисташками или шоколадной стружкой. Приятного аппетита, удивляйте себя и гостей!

Блины обыкновенные и с припеком

Есть несколько известных традиционных рецептов приготовления блинов на Масленицу, которые приводит портал «Православны мир».

Обыкновенные блины

Для приготовления обыкновенных блинов потребуются: 2,5 стакана муки, 4-5 штук яиц, 100 граммов сахара, 200 граммов сливочного масла, 3-4 стакана молока, соль по вкусу. Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы без комочков. В последнюю очередь добавляют пену взбитых белков. Блинчики выпекаются на смазанных маслом раскаленных сковородках.

Постные блины

Для одного из простейших способов приготовления блинов потребуются: мука – три стакана, два яйца, растительное масло, три четверти чайной ложки соли, половина чайной ложки соды, один литр молока. Муку залить теплым молоком, добавить соль, соду и яйца. Довести до однородной массы, влить две столовых ложки масла. Жарить на растительном масле.

Сырные блины

Для сырных блинов приготовьте: мука - 2,5 стакана, яйца - 5 штук, сахар - 100 граммов, сливочное масло - 200 граммов, молоко - 3 стакана, соль - 3/4 чайной ложки, сыр - 300 граммов. На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль. Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.

Кружевные блины

Для приготовления кружевных блинов потребуются: 3 стакана муки, 3 яйца, 800 граммов молока, 40 граммов сахара, 30 граммов дрожжей. Молоко подогреть. Половину размешать с дрожжами, когда дрожжи разойдутся, добавить соль, сахар и яйца. Перемешать. В миску насыпать муку, помешивая, влить дрожжевую массу. Поставить в теплое место на 20 минут. когда тесто поднимется — медленно влить оставшееся кипящее молоко, интенсивно помешивая. Блины надо выпекать сразу же, на горячей сковороде. каждый блин смазать маслом.

Сметанные блины

Для сметанных блинов потребуются: мука пшеничная - 3 стакана, мука гречневая - 1 стакан, сметана - 2 стакана, молоко - 1 стакан, вода - 1 стакан, яичный белок - 5 штук, масло сливочное - 50 г, дрожжи - 30 граммов, сахар — 1 столовая ложка, соль. Растворить дрожжи в теплой смеси молока и воды, добавить гречневую муку, перемешать и поставить опару в теплое место. Сметану соединить с пшеничной мукой и замесить негустое тесто. Добавить взбитые яичные белки, размягченное масло, соль, сахар и перемешать. Когда опара подойдет, соединить ее с тестом, вымесить и снова поставить в теплое место. После того, как тесто поднимется, выпекать блины на сковороде до образования румяной корочки с обеих сторон. Подавать с маслом, сметаной или икрой.

Картофельные блины

Для картофельных блинов запасаемся: мука - 1,5 стакана, яйца - 2 штуки, сахар - 100 граммов, сливочное масло - 200 граммов, молоко - 3 стакана, картофель - 400 граммов, лук репчатый - 1 головка, соль и черный перец – по вкусу. Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно вымесить, дать тесту постоять. В это время нарезать лук, натереть картофель и затем добавить их в тесто. Блинчики нужно делать небольшими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до золотисто-коричневой корочки.

Ореховые блины

Для ореховых блинов потребуются: творог - 250 граммов, молоко - 220 мл, лимон - 1 штука, сахарная пудра - 1-2 столовых ложек, свежезамороженная малина - 200 граммов, белки и желтки яиц – по 2 штуки, крахмал - 50 граммов, мука - 100 граммов, молотые орехи - 3 столовых ложки, сахар - 3 столовых ложки, соль, растительное масло. Перемешать творог и 2 столовых ложки молока. Лимон вымыть, натереть цедру и добавить ее к творогу. Отжать сок из лимона и перемешать с массой. Посыпать сахарной пудрой. Разморозить малину. Белки взбить. Замесить тесто из крахмала, муки, орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно, снизу вверх, перемешать со взбитыми белками. Испечь из теста в масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать творогом, сверху выложить малину и накрыть оставшимися блинами.

Блины с припеком

Блины с припеком - это блины, в которых запечены какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельченные овощи и прочее. Это своего рода пирожки-пельмени из блинного теста и «предки» закрытой пиццы. Пекут блины с припеком обычно таким образом: на сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянивается, кладут на него начинку («припек») и заливают его новой порцией теста так, чтобы «припек» оказался внутри блина. Затем переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают.

С Масленицей, вас! Будьте сыты и здоровы!

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