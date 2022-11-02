Билеты на новогодние спектакли в Перми почти распроданы

Фото: Пермский театр оперы и балета

Есть в Перми хорошая и добрая традиция - в предновогодние дни ходить в театр. И, зная об этом, пермские театры всегда готовят на это время что-то необычное, волшебное, сказочное...

«Щелкунчик»

Пермский театр оперы и балета традиционно в конце декабря открывает серию показов самого новогоднего балета - «Щелкунчика». Москвичам, чтобы попасть 31 декабря на «Щелкунчик» в Большой театр, приходилось выстаивать многочасовые очереди или переплачивать перекупщикам. У пермяков пока еще есть возможность устроить себе новогоднюю сказку. Билеты на 31 декабря на «Щелкунчик» (6+) в Пермском театре оперы и балета продаются. Правда, они тоже весьма недешевы. На спектакль, который пройдет в 12 часов, они стоят от 4 до 12 тысяч рублей, а на 18 часов – от 6 до 16 тысяч.

В Перми балет «Щелкунчик» показывают в авторской версии балетмейстера Алексея Мирошниченко. Действие спектакля перенесено в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре состоялась его мировая премьера.

Кроме кануна Нового года «Щелкунчик» можно будет посмотреть, начиная с 25 по 30 декабря. Но самые дешевые билеты – на балконы – на эти спектакли тоже уже раскуплены. А цена оставшихся - от 3500 рублей. Скорее всего, состоятся спектакли и в новогодние каникулы, в январе, но пока продажа билетов на них не открыта.

«Снежная королева»

В основу новогодней премьеры ТЮЗа - сказки «Снежная королева» (6+) - легла знаменитая пьеса Евгения Шварца. Впервые в Пермском театре юного зрителя ее поставили в 1964 году. И вот спустя более 50 лет «Снежная королева» возвращается. Зрителей ждет волшебный и по-настоящему сказочный спектакль, полный чудес и превращений.

Серия новогодних показов «Снежной королевы» начинается с 21 декабря. Но на спектакли распроданы почти все билеты. Похоже, их выкупали прямо на целый зал.

«Как стать хорошей ведьмой»

В театре кукол два новогодних спектакля – «Как стать хорошей ведьмой» (6+) и «Лягушка-путешественница» (0+).

Для самых маленьких - рассказ о том, как очаровательная лягушка захочет отправиться в путешествие верхом на диких утках. Но любопытство и гордость героини едва не приведут ее к трагическому финалу. Падение квакушки окажется не только поучительным, но и сенсационным, ведь, оказывается, все это не просто сказка, а реалити-шоу, и с самого начала за приключениями зеленой путешественницы следит телевидение.

А для ребят постарше - сказка о Маленькой Бабе-Яге, которая очень хотела стать хорошей ведьмой. Вот только понятие "хорошая" у ведьм означает совсем не то, что у людей.

Новогодние представления в театре кукол начинаются с 20 декабря и продлятся до 8 января, с перерывом на сам Новый год. Билеты на них стоят от 350 до 450 рублей, но остались они далеко не на все спектакли. Впрочем, 30 декабря в театр попасть можно. «Лягушку-путешественницу» можно посмотреть в 17.30, а «Как стать хорошей ведьмой» - в 15.30. Есть еще также билеты на эти спектакли на 7-8 января.

Экскурсии по страшному закулисью

Театр «У Моста» в зимние каникулы приглашает на традиционные «Рождественские встречи». Кроме спектакля зрители смогут побывать в закулисье, где водятся страшные монстры, бренчат цепями привидения , а неосторожный гость может попасть в лапы вампира.

Какой именно спектакль будет показан во время «Рождественских встреч», еще не определено, так что и продажи еще не начались.

Рождественский фестиваль

Пермская филармония в канун нового года открывает Рождественский фестиваль (6+), который продлится с 19 декабря до 14 января. Откроет его концерт народного артиста России, виолончелиста Александра Князева, который исполнит музыку Баха. Также во время фестиваля состоятся выступления Камерного оркестра Российской академии музыки им. Гнесиных, солистки Белградской оперы Марии Елич из Сербии, органистки из Санкт-Петербурга Марии Лобецкой, Праздничного мужского хора Москвоского Данилова монастыря и других музыкантов

А самыми новогодними концертами фестиваля традиционно станут выступления квартета «Каравай», который подготовил премьерную программу «Ирония любви, или с новым годом!», и «Хорус-квартета». Услышать «Каравай» зрители смогут 30 декабря в 19.00, а концерт «Хорус-квартета» состоится 31 декабря в 18 часов (6+). Билеты стоят от 500 до 1000 рублей, и они еще есть в продаже.

Театр-Театр

Пермский Театр-Театр пока с новогодними спектаклями не определился. Известно только, что их будут показывать в обоих театральных залах Зато у зрителей будет хорошая возможность все-таки сделать себе хороший подарок и побывать под Новый год в театре.