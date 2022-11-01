График получения пенсии в Пермском крае в ноябре 2022: изменение сроков дат доставки

Ноябрьские праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России 4 ноября 2022 года отмечается День народного единства. Для всех почтовых отделений Пермского края 4 ноября 2022 года будет выходным днем.

Доставка пенсий, пособий и других социальных выплат через почтовые отделения Перми и Пермского края в период ноябрьских праздников будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками доставки пенсий и с учетом режима работы отделений почтовой связи.

Режим работы почтовых отделений в ноябре 2022

Режим работы отделений почтовой связи будет организован в соответствии с установленным графиком:

- 3 ноября 2022 года с сокращением продолжительности работы на 1 час

- 4 ноября 2022 выходной день

- 5 ноября 2022 года по установленному режиму работы в субботу

График доставки пенсий в ноябре 2022

В Пермском крае муниципальными предприятиями доставка пенсий будет осуществляться:

- ООО «Надежда»

2 ноября 2022 года – за 4 и 5 число

3 ноября 2022 года – за 3 и 6 число

7 ноября 2022 года – за 7 число

- АО «Ветеран»

2 ноября 2022 года – за 4 и 5 число

3 ноября 2022 года – за 3 и 6 число

7 ноября 2022 года – за 7 число

График перечисление пенсий в ноябре 2022

График перечисление пенсий за ноябрь 2022 года в кредитные организации:

8 ноября 2022 года – получающим пенсию ежемесячно 8 числа

15 ноября 2022 года – получающим пенсию ежемесячно 15 числа

23 ноября 2022 года – получающим пенсию в ПАО «Сбербанк» 23 числа

Если есть вопросы

Со всеми вопросами по доставке и выплате пенсий можно обращаться по телефону колл-центра Отделения ПФР по Пермскому краю: 8 (800) 600-02-73.

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