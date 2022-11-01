График получения пенсии в Пермском крае в ноябре 2022: изменение сроков дат доставки

Ноябрьские праздники.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В России 4 ноября 2022 года отмечается День народного единства. Для всех почтовых отделений Пермского края 4 ноября 2022 года будет выходным днем.
Доставка пенсий, пособий и других социальных выплат через почтовые отделения Перми и Пермского края в период ноябрьских праздников будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками доставки пенсий и с учетом режима работы отделений почтовой связи.
Режим работы почтовых отделений в ноябре 2022
Режим работы отделений почтовой связи будет организован в соответствии с установленным графиком:
- 3 ноября 2022 года с сокращением продолжительности работы на 1 час
- 4 ноября 2022 выходной день
- 5 ноября 2022 года по установленному режиму работы в субботу
График доставки пенсий в ноябре 2022
В Пермском крае муниципальными предприятиями доставка пенсий будет осуществляться:
- ООО «Надежда»
2 ноября 2022 года – за 4 и 5 число
3 ноября 2022 года – за 3 и 6 число
7 ноября 2022 года – за 7 число
- АО «Ветеран»
2 ноября 2022 года – за 4 и 5 число
3 ноября 2022 года – за 3 и 6 число
7 ноября 2022 года – за 7 число
График перечисление пенсий в ноябре 2022
График перечисление пенсий за ноябрь 2022 года в кредитные организации:
8 ноября 2022 года – получающим пенсию ежемесячно 8 числа
15 ноября 2022 года – получающим пенсию ежемесячно 15 числа
23 ноября 2022 года – получающим пенсию в ПАО «Сбербанк» 23 числа
Если есть вопросы
Со всеми вопросами по доставке и выплате пенсий можно обращаться по телефону колл-центра Отделения ПФР по Пермскому краю: 8 (800) 600-02-73.
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