«Его убили, пока он спал»: в Перми зарезали пенсионера

Фото: Олег ЗОЛОТО

24 января в общежитии на улице Стахановской произошло убийство. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, 48-летний пермяк поссорился со своим приятелем, и нанес ему множественные удары в шею разбитой бутылкой, от которых тот скончался на месте. После содеянного обвиняемый сам сдался полиции. Сейчас он под стражей, ждет суда.

После публикации этой новости с нами связалась тетя убитого мужчины Любовь. По ее мнению, никакой ссоры между мужчинами не было, а ее племянника убили, пока он спал.

- Никакой ссоры быть не могло, - говорит Любовь. - Мой Сашка был в два раза выше и крепче этого заморыша, он бы его одним ударом пришиб. Его нашли мертвым в кресле, сидел он там в тапках и был весь в крови, голова повернута на бок. Если бы ссора случилась, вряд ли обувь на нем бы осталась, да и положение очень странное. Убийца - алкаш еще тот. Ему могло что-нибудь привидеться, вот он и воткнул в Сашку эту разбитую бутылку.

По словам Любови, Александру было 52 года, долгое время он проработал в МЧС, а когда вышел на пенсию, ушел работать по профессии - в сферу строительства.

- Он у меня был работящий, неконфликтный, спокойный человек, никогда от него матерного слова не слышала. Думаю, что убийца специально говорит про ссору, чтобы получить меньше срок, но я уверена, Сашку убили спящим, - говорит Любовь.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

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