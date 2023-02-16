Пермские школьники с помощью гофрокартона знакомятся с интересными профессиями

Фото: ПЦБК

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Федеральный тренд находит свое воплощение в пермской школе №123 микрорайона Голованово. Здесь на протяжении четырех месяцев работает производственно-образовательный квартал #НашПроект. Это инициатива Департамента образования Перми, которая в школе № 123 реализуется при поддержке и участии Пермской целлюлозно-бумажной компании.

Цель проекта – создать для школьников среду профессионального самоопределения. Для этого была разработана программа дополнительного образования на основе структуры персонала ПЦБК. Она составлена по четырем направлениям: инженерное, экологическое, экономическое и IT.

Один из профилей инженерного направления – работа с бумагой и картоном. Уроки проводит педагог дополнительного образования Елена Выголова. Преподаватель занимается с учениками 5-х классов каждую неделю. Под ее руководством школьники не только в теории, но и на практике изучают свойства разных видов бумаги и картона, проводят с ними опыты, осваивают различные техники работы с материалом и делают полезные поделки.

Фото: ПЦБК

- Детям интересно, для них это новый вид творчества. На каждый урок ребята приходят с горящими глазами, спрашивают: «А что будем делать сегодня?». Всего у нас было 12 занятий. За это время мы познакомились с техниками оригами, гофроквиллинга, моделирования из картона, работали с двух-, трех и пятислойным гофрокартоном. На таких занятиях у детей развивается инженерно-конструкторское и творческое мышление, что пригодится им в будущем, – говорит педагог.

За время уроков у ребят накопилась большая коллекция поделок из гофрокартона ПЦБК, которая представлена на школьной выставке. Здесь полезные для дома вещи и украшения выполнены в виде милых зверьков: карандашница в виде медведя, новогодняя елочка, символ года кролик, семейное гофро-древо, домик для чайных пакетиков и подставка под смартфон в виде мышки.

- Поначалу я думала, что из картона очень сложно что-то сделать. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. И когда уже начался процесс, мне очень понравилось. На занятиях я научилась красиво рисовать и смастерила много поделок. Больше всего мне запомнился органайзер для канцелярии, дома я складываю в него все свои ручки и карандаши. Еще хочу сделать календарь на 2023 год, сделать подарки на 23 февраля и 8 марта, на дни рождения и так далее, – делится впечатлениями ученица 5 «В» класса школы № 123 Алиса Михайлова.

Продемонстрировать полученные навыки школьники смогли в ходе открытого урока, который прошел 16 февраля. На занятии ребята сделали из гофрокартона ключницы в стиле «город Пермь». Весь материал для творчества ученикам школы №123 предоставляет ПЦБК.

- Мне нравятся эти занятия, они проходят прямо у нас в школе как внеурочная деятельность. Раньше я не знала, что гофрокартон – он такой интересный, что у него бывает разная плотность. А еще я думала, что он берется из ниоткуда. А теперь я знаю, что он делается из макулатуры на ПЦБК, благодаря чему от вырубки ежегодно сохраняется несколько тысяч деревьев, – отмечает ученица 5 «В» класса школы № 123 Арина Селедкова.

Уроки на тему «Работа с бумагой и картоном» встроены в большую программу производственно-образовательного квартала #НашПроект. Его реализация стартовала в школе №123 в ноябре прошлого года, за это время для школьников провели уже более 100 занятий и профессиональных проб.

Фото: ПЦБК

Учебный план выстроен по сквозному принципу – так, чтобы каждый школьник на протяжении всего времени учебы попробовал себя в каждом из четырех направлений. Так, в 5-7 классах кроме работы с бумагой и картоном школьники изучают робототехнику и программирование на языке Scratch, ставят химические эксперименты на уроках «Эврика», работают с текстилем, учатся публичному выступлению и постигают основы эффективной презентации, изучают и создают различные виды печатной продукции. Причем занятия выстраиваются в игровой форме, упор делается на практику.

Начиная с 8 класса, ученики ближе знакомятся с конкретными профессиями. Для восьмиклассников школы № 123 проводятся профпробы на базе колледжей и техникумов Перми, а также экскурсии на производство ПЦБК. А с 9 класса к образовательному процессу привлекаются наставники из числа сотрудников ПЦБК. Вместе с ними школьники решают кейсы – задания, отражающие реальную профессиональную деятельность по направлениям инженерия, экономика, экология.

- Обратная связь от детей прекрасная, им проект нравится, ребята посещают занятия с огромным удовольствием. Вообще, это классная возможность для детей микрорайона Бумажник, учеников школы № 123 развивать свой кругозор, свои навыки и умения. Огромная благодарность нашему самому главному и основному партнеру – ПЦБК, – говорит директор школы № 123 Ирина Попова.