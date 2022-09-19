В Пермском крае из-за атак жука-полиграфа снова увеличили площадь карантинных зон

Фото: rshn43.ru

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю без устали мониторят лесные массивы. И причины тому серьезные: уссурийский полиграф продолжает атаковать здоровые пихты, уничтожая их.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в сентябре установлены новые карантинные фитосанитарные зоны. В них «зачислили» хвойные леса Пермского района (1920 га) и Перми (3163 га). Итого общая площадь карантинных зон по жуку-полиграфу в Пермском крае составила около 6877 га. Хотя еще совсем недавно, в середине июля, эти цифры были значительно меньше – 1739 га. Тогда Россельхознадзор ввел карантинные меры против жука-паразита в Пермском районе (878 га) и в Добрянском округе (861 га).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми уничтожено полтонны опасных фруктов, сухофруктов и орехов из Таджикистана

Среди них лимоны, гранаты, мандарины, киви, персики, абрикосы и виноград (Подробнее...)