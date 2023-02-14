«Мы поcтараемся исполнить нашу общую мечту». В Прикамье умер молодой человек, которому собирали кровь после аварии со снегоуборщиком

Фото: очевидец/ Anton Kolesov VK

- Антон умер, с похоронами пообещала помочь организация, в которой он работал, но мы все равно решили закрепить реквизиты карты его мамы, ведь она осталась совсем одна, - говорит подруга погибшего молодого человека Ксения Ваганова.

Авария, в которой пострадал Антон, произошла утром 13 февраля. На участке дороги в сторону деревни Жилино в Кунгурском районе столкнулись УАЗ «буханка» и снегоуборочная машина марки МАЗ. В результате столкновения пострадали водитель и три пассажира УАЗа, среди которых оказался Антон. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, а друзья тем временем опубликовали в соцсетях просьбу о сборе для него крови. На крик о помощи откликнулись десятки людей, но, к несчастью, сегодня стало известно, что спасти жизнь Антона не смогли. Он умер в больнице. Ему было всего 30 лет.

Антон Колесов. Фото предоставлено друзьями погибшего.

- Это был наш моторчик в компании, он всегда придумывал нам развлечения: лыжи, бассейн, ночевки у реки в палатках. В эту субботу мы, как и всегда, все выходные были вместе. Весело проводили время. В планах у Антона была поездка на это лето на озеро Тургоярк в Челябинскую область. Туда мы хотели ехать всей нашей большой компанией. Но не успели. Мы с друзьями постараемся исполнить нашу общую мечту и съездим на это озеро. В душе Антон навсегда останется с нами, и образно говоря, он и сам там сможет побывать.

У Антона осталась только мама, если вы хотите ей помочь, публикуем телефон, привязанный к банку: 8-963-874-30-24, Алла Борисовна К.

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