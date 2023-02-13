Зима в Перми. Фото: Павел Шатров

В эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов рассказал о прогнозе погоды на эту неделю.

«Первая часть февраля в Перми была мягче, чем обычно. Это было ожидаемо. Впереди нас ждет аналогичный характер погоды. Первые два-три дня на неделе с 13 по 19 февраля будут мягкими с дневной температурой до -5 градусов, ночью не ниже -10 градусов.

Вторая половина недели станет чуть морознее, но без критического похолодания. Начиная с четверга и по воскресенье в ночные часы возможно понижение температуры воздуха до -20…-15 градусов. Днем ожидается -10 градусов. Эта температура воздуха более близкая к февральским нормам», - делится Павел Смирнов.

Также он отметил, что особого изобилия осадков не будет. Небольшой снег возможен на протяжении всей недели: «Более 2-3 см осадков не выпадет, так что критической нагрузки на дорожную инфраструктуру в связи с этим не будет».

Что касается прогноза на март 2023 года, то весенний характер погоды в Перми стоит ждать лишь к 20-м числам месяца.

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