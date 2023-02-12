Погода в феврале.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Росгидромете сделали прогноз погоды в Перми на каждый день недели с 13 по 19 февраля 2023 года, возможных атмосферных осадках и температуре воздуха. Начнется Пестрая неделя, предшествующая Масленице.
Понедельник, 13 февраля 2023
По информации синоптиков 13 февраля к Пермскому краю будет приближаться очередной западный циклон. Его быстрое заполнение принесет умеренный снег. В ночное время столбик термометра в Перми опустится до -11 градусов, днем поднимется до -5 градусов.
Вторник, 14 февраля 2023
Погоду в Перми 14 февраля будет вновь определять циклон. На фоне пониженного атмосферного давления пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит -10…-8 градусов, днем около -2 градусов.
Среда, 15 февраля 2023
Выпадение атмосферных осадков в Перми может полностью прекратиться 15 февраля. Если ночью похолодает до -13 градусов, то днем останется комфортная температура в пределах -4 градусов.
Четверг, 16 февраля
С середины недели, 16 февраля, в Перми ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью до -13 градусов, днем до -7 градусов. Будет облачная погода с прояснениями, осадки не прогнозируют.
Пятница, 17 февраля
Один их холодных дней предстоящей недели придется на 17 февраля: температура ночью составит -17…-15 градусов, днем около -9 градусов. Будет облачно ,в ночное вренмя суток ожидается небольшой снег.
Суббота, 18 февраля
В первый выходной день недели, 18 февраля, существенных изменений в характере погоды не произойдет. Ночная температура воздуха останется в пределах -16…-14 градусов, дневная около -9 градусов. С этой субботы начнется встреча Масленицы. В этот день кушали блюда из говядины, вареной свинины, жареной баранины, приглашали умерших в доме родственников разделить семейную трапезу.
Воскресенье, 19 февраля
Последнее воскресенье перед Масленицей называлось «мясным». В этот день ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям. Тесть звал зятя «доедать барана». Характер погоды в Перми 19 февраля останется прохладным. Будет облачно, пойдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха ночью ожидается около -17…-15 градусов, днем столбик термометра не опустится ниже отметки -10 градусов.
Пермяки, готовимся к встрече Масленицы!
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