Погода в феврале. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Росгидромете сделали прогноз погоды в Перми на каждый день недели с 13 по 19 февраля 2023 года, возможных атмосферных осадках и температуре воздуха. Начнется Пестрая неделя, предшествующая Масленице.

Понедельник, 13 февраля 2023

По информации синоптиков 13 февраля к Пермскому краю будет приближаться очередной западный циклон. Его быстрое заполнение принесет умеренный снег. В ночное время столбик термометра в Перми опустится до -11 градусов, днем поднимется до -5 градусов.

Вторник, 14 февраля 2023

Погоду в Перми 14 февраля будет вновь определять циклон. На фоне пониженного атмосферного давления пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит -10…-8 градусов, днем около -2 градусов.

Среда, 15 февраля 2023

Выпадение атмосферных осадков в Перми может полностью прекратиться 15 февраля. Если ночью похолодает до -13 градусов, то днем останется комфортная температура в пределах -4 градусов.

Четверг, 16 февраля

С середины недели, 16 февраля, в Перми ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: ночью до -13 градусов, днем до -7 градусов. Будет облачная погода с прояснениями, осадки не прогнозируют.

Пятница, 17 февраля

Один их холодных дней предстоящей недели придется на 17 февраля: температура ночью составит -17…-15 градусов, днем около -9 градусов. Будет облачно ,в ночное вренмя суток ожидается небольшой снег.

Суббота, 18 февраля

В первый выходной день недели, 18 февраля, существенных изменений в характере погоды не произойдет. Ночная температура воздуха останется в пределах -16…-14 градусов, дневная около -9 градусов. С этой субботы начнется встреча Масленицы. В этот день кушали блюда из говядины, вареной свинины, жареной баранины, приглашали умерших в доме родственников разделить семейную трапезу.

Воскресенье, 19 февраля

Последнее воскресенье перед Масленицей называлось «мясным». В этот день ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям. Тесть звал зятя «доедать барана». Характер погоды в Перми 19 февраля останется прохладным. Будет облачно, пойдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха ночью ожидается около -17…-15 градусов, днем столбик термометра не опустится ниже отметки -10 градусов.

Пермяки, готовимся к встрече Масленицы!

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