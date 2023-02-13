Постоянно спрашивал: «Где я?» Николай Носков извинился за сорванный в Перми концерт

В феврале выступления Николая Носкова заявлены в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Подольске, Москве, Рязани и Туле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

8 февраля сотни пермяков пришли в ДК Солдатова на концерт заслуженного артиста РФ Николая Носкова. Однако то, что происходило в этот вечер на сцене, многих зрителей, мягко говоря, расстроило.

- Во-первых, концерт задержался минут на 40, - рассказал «КП» один из зрителей. – Все это время мы просто сидели в зале и ждали. Потом на сцену вышел паренек и начал спрашивать: «А вы знаете, кто я?» Это был IVAN, заявленный в афише как специальный гость. Он спел две-три песни Николая Носкова, после чего объявили антракт. Люди от такого, мягко говоря, были, кто в шоке, кто возмущался. После перерыва мы все-таки увидели Николая Ивановича. Он с трудом спел две песни, потом откинул микрофон и уронил бутылку с водой. Еще он постоянно спрашивал: «где я», и мне даже показалось, что он использовал ненормативную лексику. После такого несколько зрителей встали и вышли из зала. В итоге концерт вновь заканчивал специальный гость.

Вскоре пермяки начали писать в телеграмм-канале певца обиженные отзывы:

«Я привела маму на концерт Николая Носкова, а не на концерт какого-то непонятного Ivаna , заплатила за это 9000 рублей. Мне жалко и денег, и потраченного времени! Все, что происходило на сцене - это неуважение к зрителю! Я хочу, чтобы мне вернули деньги за неоказанную услугу».

«Полностью с Вами согласна. Люблю и уважаю Николая Ивановича, от всей души желаю ему самого крепкого здоровья! Но то, что происходило на концерте, вызывало ощущение, что меня просто обманули. Если бы я хотела идти на концерт к Ivan, то я пошла бы на концерт к нему».

«За здоровье Николая Ивановича мы все переживаем и безмерно его любим, но поддерживать добрым словом - не равно закрывать глаза на неотработанный концерт».

«А может, хватит списывать все на здоровье. Когда человек болен, он должен лечиться. Если здоровья не хватает - значит гастролировать и выходить на сцену не стоит. Если стало плохо перед концертом - отмените выступление, а не позорьте талантливого человека и не проявляйте неуважение к его публике. Другого здесь не дано».

Напомним, шесть лет назад Николай Носков перенес инсульт, после чего у него парализовало правую сторону тела. Но артист нашел в себе силы вновь выйти на сцену и петь любимые зрителями песни. Сейчас он отправился в большой гастрольный тур по городам России. В феврале его выступления заявлены в Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Подольске, Москве, Рязани и Туле.

После сорванного концерта в Перми артист извинился в своем телеграмм-канале, написав: «Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь! С Божией помощью! И помощью вашей все будет хорошо».

После шумихи в СМИ с сорванным концертом, всем, кто решил вернуть себе деньги, потраченные на билет, рассказали, как это сделать.

- Необходимо в ближайшее время подойти в наш офис на Пермской, 70, - рассказали в Городских зрелищных кассах. – С собой нужно иметь паспорт и билет на концерт. Организаторы концерта согласны вернуть деньги недовольным зрителям. Для этого нужно написать заявление и немного подождать. Когда мы соберем все заявления и передадим организатору концерта, появится ясность, сколько средств нужно будет вернуть, ведь все деньги за билеты уже переведены на счет артиста. После перечисления денег мы вернем их написавшим заявления зрителям.

А вот почитателям Николая Носкова в Екатеринбурге повезло больше: выступление артиста здесь состоялось через два дня после концерта в Перми, и прошло «на ура», зрители не скупятся на восторженные отзывы: «Такое чудо вас снова слышать и видеть на сцене», «Концерт – огонь», «Благодарим за подаренную радость от встречи с вами», «Плакали все! Танцевали все! Пели все! Это было прекрасно!»

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