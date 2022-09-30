Октябрь в Перми. Фото: Павел Шатров

В число основных изменений с 1 октября 2022 года, на которые стоит обратить внимание жителям Перми и Пермского края, войдут: повышение размера зарплаты работникам федеральных учреждений, начало осеннего призыва на военную службу, завершение льготного периода подачи заявлений на детские пособия, повышение стоимости билетов в поездах и другие.

Ряд изменений с 1 октября 2022 года коснутся только жителей Перми.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ МАРШРУТОВ АВТОБУСОВ №17 И №74 В ПЕРМИ

В Перми с 1 октября 2022 ГОДА изменится расписание автобусных маршрутов №17 и №74

Конечной остановкой маршрута №17 станет «Площадь Дружбы». На маршруте будет увеличено количество автобусов до восьми.

Изменится расписание маршрута №74 «Микрорайон Владимирский – Микрорайон Заостровка». Оно будет скорректировано для выравнивания интервалов с автобусами других маршрутов на ул. Героев Хасана и Комсомольском пр.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ШОССЕ КОСМОНАВТОВ В ПЕРМИ

В Перми с 1 октября до 1 декабря 2022 года будет временно ограничено движение транспорта на двух участках ш. Космонавтов.

Ограничение движения произойдет:

- на участке от железнодорожных путей в районе ул. Плеханова до ул. Столбовой уменьшат ширину проезжей части до четырёх полос – для движения в каждом направлении будет доступно по две полосы;

- на участке от ул. Подгорной до ул. Мильчакова (на спуске от площади возле Центрального рынка к ул. Мильчакова) ширина проезжей части уменьшат до двух полос движения – по одной в каждом направлении.

КОНСЕРВАЦИЯ ГОРОДСКИХ ФОНТАНОВ В ПЕРМИ

В Перми 1 октября 2022 года станет последним днем работы всех городских фонтанов в завершившемся летнем периоде.

Фонтаны на эспланаде 1 октября дадут последнее в 2022 году светомузыкальное представление. Представления покажут в 21:45 на площади у Театра-Театра, в 22:45 - в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМИ ПРОЕЗДНЫМИ В ПЕРМИ

До 1 октября 2022 года студентам, пользующимся льготными проездными, необходимо предоставить в один из пунктов распространения транспортных карт продлённый студенческий билет.

Если студенты не подтвердят свое право на льготу, что их проездные будут деактивированы с 1 октября до того момента, пока срок действия не будет продлен.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Очередная призывная кампания в России продлится с 1 октября по 31 декабря 2022 года. На военную службу в ряды ВС РФ призовут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

Для граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, призыв начнется с 15 октября 2022 года , для лиц из отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – с 1 ноября 2022 года.

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ БИЛЕТОВ В ПОЕЗДАХ

С 1 октября 2022 года произойдет индексация железнодорожных тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 6,52%.

Дополнительная нагрузка на одного пассажира после индексации не превысит 90 рублей.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С 1 октября 2022 года размер оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений возрастет на 4%.

Кроме того, на эту же величину будут проиндексированы зарплаты работников федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Предусмотрено повышение окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы.

Прибавка ожидает судей и лиц, замещающих государственные должности РФ.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, деньги будут выплачены за период с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

Если заявление поступит позже 1 октября 2022 года, то выплата будет осуществляться с месяца его подачи.

Подача нового заявления осуществляется ежегодно вплоть до достижения ребенком возраста 17 лет.

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Изменение формы предоставления набора социальных услуг федеральными льготниками возможно только с года, следующего за годом подачи соответствующего заявления в ПФР, при условии, что такое заявление подано до 1 октября текущего года.

Подавать заявление нужно только в том случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения услуг.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОНЛАЙН-ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИКОВ

С 1 октября 2022 года у клиентов банков появится возможность самостоятельно устанавливать в кредитно-финансовой организации, в которой они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.

Возможность установления запрета на дистанционные каналы предусмотрена как в отношении отдельных услуг (переводов и онлайн-кредитования), так и на все операции.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 октября 2022 года документы и информация, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, будут предоставляться на основании межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПОЛИСА ОМС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

С 1 октября 2022 года цифровой полис ОМС будет оформляться проактивно на основании сведений о регистрации рождения.

В конце текущего года на портале госуслуг появится возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства или по месту пребывания полностью в электронном виде без посещения МВД России.

ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГОСУСЛУГИ АВТО»

Запуск сервиса 1 октября 2022 года позволит предъявлять водительское удостоверение в электронном виде.

Наличие удостоверения в бумажном виде будет по-прежнему обязательно.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Ко Дню пожилого человека 1 октября 2022 года пенсионеры получат единовременные пособия.

Их размер, сроки перечисления и получателей определяют местные власти.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСАГО В СЛУЧАЕ ДТП

С 1 октября 2022 года меняются правила ОСАГО. В случае ДТП не надо будет сообщать в страховую компанию, собирать данные очевидцев, писать заявление, чтобы получить результаты экспертизы. Пункт о сборе данных очевидцев для извещения о ДТП в новой редакции правил отсутствует.

Для получения данных экспертизы, организованной страховщиком, надо будет выбрать удобный канал связи: электронную почту, офис страховой компании или личный кабинет пользователя ОСАГО. И информация по завершении всех процедур поступит туда автоматически.

Информация из открытых источников.

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