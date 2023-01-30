Чертеж Егошихинского завода (1723 год). Фото: Пермь-2018. Юбилейные и памятные даты / Архив города Перми.

В 2023 году Перми реально исполняется 300 лет! В истории города есть даты, каждую из которых можно считать главными вехами в его истории, развитии и становлении.

Пермь – уникальный во всем город. За свою историю Пермь меняла и возвращала свое имя, историки и краеведы «ломали копья» по поводу официальной даты образования города.

Спор о дне образования Перми

На протяжении нескольких десятилетий в Перми шел спор об официальной дате образования города: что брать за точку отсчета – день основания или историю его существования. За справкой отправляемся в Архив города Перми.

В дореволюционной России официальной датой основания Перми считался 1781 год. В 1923 году пермские ученые и краеведы подняли вопрос о праздновании 200-летнего юбилея города и утверждении его основания в 1723 году.

В конце 1960-х годов дискуссия вспыхнула с новой силой. Сторонников официальной версии, отсчитывающих историю города от Указа Екатерины II, представлял ректор Пермского государственного университета Федор Семенович Горовой. Ему противостояла группа ученых и краеведов во главе с Борисом Никандровичем Назаровским. Они доказывали, что губернский город Пермь был учрежден не на пустом месте, а с момента пролетарской части его истории - закладки Егошихинского завода. Их точку зрения признали определяющей – 1973 год в Перми был объявлен юбилейным.

15 мая 1723 года

15 мая 1723 года был заложен Егошихинский медеплавильный завод на реке Егошиха (Ягошиха) в месте ее впадения в Каму. Место для завода выбрал Василий Никитич Татищев. Дата закладки Егошихинского завода считается днем рождения Перми.

Намного позднее, в 1995 году, эта дата стала официальной датой основания Перми.

По Указу Петра I капитан-поручик артиллерии Василий Татищев с 1720 года возглавил Сибирское высшее горное начальство. Ему было поручено «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить». В 1721 году из-за возникшей тяжбы с промышленником Никитой Демидовичем Алтуфьевым (Никита Демидов) для разбирательств был отправлен в Санкт-Петербург. За дальнейшую судьбу развития заводов на Урале стал отвечать генерал-майор Георг Вильгельм де Геннин (Вилим Иванович де Геннин).

Ранее на месте закладки Егошихинского завода был маленький починок. Первое упоминание о нем содержится в писцовой книге Прокопия Козмича Елизарова 1647 года: «...на реке на Каме и на речке Егошихе, а в нем крестьян: дв. Сергейко Павлов сын Брюханов, у него дети: Климко да Ивашко».

Первую плавку руды на Егошихинском заводе провели 16 ноября 1723 года под руководством мастера Вольфа Мартина Циммермана из Германии.

4 октября 1788 года Егошихинский завод остановили «по безвыгодности».

16 ноября 1780 года

16 ноября 1780 года Екатерина II предписала учредить город Пермь и Пермское наместничество: «Город губернский для Пермского наместничества назначить в сем месте, наименовав оный город Пермь».

После событий крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева в России приняли решение по объединению территориальных единиц для простоты управления ими. Для выбора центра Пермского наместничества на берега Камы отправились две комиссии: одна во главе с Казанским генерал-губернатором, князем Платоном Степановичем Мещерским, другая – Выборгским губернатором, генерал-поручиком Евгением Петровичем Кашкиным. Обе комиссии сошлись во мнении, что для учреждения нового губернского города наиболее всего подходит Егошиха.

По Указу императора Павла I от 12 декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Пермское и Тобольское генерал-губернаторство было разделено на Пермскую и Тобольскую губернии.

18 октября 1781 года

18 октября 1781 года, состоялось торжественное открытие Пермского наместничества и губернского города Перми.

Подготовка к открытию наместничества началась после Указа Екатерины II «Об учреждении Пермского наместничества из двух областей Пермской и Екатеринбургской с разделением оных на уезды» от 27 января 1781 года.

Первый день рождения Пермь торжественно отметила 18 октября 1781 года. Праздники в то время не отмечали столь масштабно. Следующие торжества состоялись в год 10-летия Перми, 18 октября 1881 года.

8 марта 1940 года

8 марта 1940 года город Пермь переименовали в город Молотов согласно Указу №10 Верховного Совета СССР. В тексте указа говорилось: «Идя навстречу пожеланиям общественных организаций города Перми и Пермской области, переименовать город Пермь в город Молотов и Пермскую область в Молотовскую область».

На самом деле советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) решил сделать щедрый подарок Председателю Совнаркома СССР Вячеславу Михайловичу Молотову (Скрябину) на его 50-летний юбилей. Товарищ Молотов родился 9 марта (по новому стилю) в городе Кукарке Вятской губернии.

В то время говорили, что Пермь могла стать Скрябиным, но юбиляр отказался от этого названия, так как «скрябиных в то время было достаточно». В свою очередь, новое имя Перми ассоциировалось с трудовой Мотовилихой.

2 октября 1957 года

2 октября 1957 года Перми возвратили историческое название согласно Указу Президиума Верховного совета РСФСР «О переименовании Молотовской области в Пермскую область и города Молотов в город Пермь».

Процесс переименования был запущен после событий в июне 1957 года, когда в СССР «антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова» попыталась сместить со своего поста Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Сергеевича Хрущева.

12 июня – День города Перми

В новейшей истории Перми 1973 год был объявлен юбилейным – городу исполнилось 250 лет «от первой плавки». Массовых народных гуляний в тот год не проводилось, все обошлось проведением торжественным 8 декабря в Пермском театре оперы и балета.

Вспомнить о том юбилее можно и сейчас. В его честь установили стелу из титана «250 лет Перми» на площади Гайдара в месте пересечения улиц Ленина, Окулова, Екатерининской и Локомотивной. Рядом с одним из первых арт-объектов города находится другой, более современный, который торжественно открыли 8 июня 2011 года. Речь идет о «Пермских воротах» архитектора Николая Полисского.

В 1983 году жители Перми отметили 260-летие со дня ее основания. Во время подготовки к торжествам городские власти приняли решение праздновать день рождения города ежегодно в третье воскресенье июня. Первая праздничная дата выпала на 19 июня июня 1983 года. Считается, что с этой даты в Перми начались широкие празднество Дня города.

В 1994 году указом Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина был установлен день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Государственный праздник 12 июня стал ежегодным выходным днем.

С этого времени День города Перми ежегодно отмечается 12 июня. Позднее это решение закрепили в Уставе города Перми.

12 июня 2023 года отмечается День города Перми - 300 лет с момента его основания.

10 июля 2018 года вышел Указ №411 президента РФ Владимира Путина «О праздновании 300-летия основания г. Перми».

В Указе отмечалось: «В связи с исполняющимся в 2023 году 300-летием основания г. Перми постановляю:

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2023 году 300-летия основания г. Перми.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия основания г. Перми.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

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