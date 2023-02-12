Фото: МЧС по Пермскому краю
Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Азина в Чайковском поступило ночью 12 февраля 2023 года в 04:24. На его тушение прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю в составе 23 человек и 6 единиц техники.
По прибытии пожарные установили, что горит входная дверь на четвертом этаже. Благодаря предпринятым оперативным действиям и профессионализму звену газодымозащитной службы с вышележащих этажей удалось спасти 9 человек, в том числе двоих детей.
Пожар был локализован и ликвидирован в 04:30. погибших и пострадавших нет.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и МЧС по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.
Напоминаем, при обнаружении ЧС необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В сводке ЧС 11 февраля сообщили о пяти пожарах и девяти ДТП в Пермском крае
Половина пожаров и ДТП произошла на территории Перми (Подробнее…)
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru