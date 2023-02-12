Фото: МЧС по Пермскому краю

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на ул. Азина в Чайковском поступило ночью 12 февраля 2023 года в 04:24. На его тушение прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю в составе 23 человек и 6 единиц техники.

По прибытии пожарные установили, что горит входная дверь на четвертом этаже. Благодаря предпринятым оперативным действиям и профессионализму звену газодымозащитной службы с вышележащих этажей удалось спасти 9 человек, в том числе двоих детей.

Пожар был локализован и ликвидирован в 04:30. погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и МЧС по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

Напоминаем, при обнаружении ЧС необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

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