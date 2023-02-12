Сводка пожаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 11 февраля 2023 года зафиксировали 5 пожаров: 2 пожара – в Перми; по 1 пожару - на территории Соликамского, Краснокамского и Чайковского округов. Погибших нет, есть пострадавшие.

В числе травмированных на пожаре в Краснокамске оказалась 85-летняя женщина. Очаг загорания был на втором этаже 9-этажного жилого дома на ул. 10-й Пятилетки. Женщину госпитализировали в лечебное учреждение с признаками отравления продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электрического чайника.

Основными причинами возникновения пожаров в Прикамье стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (2 случая); нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность систем узлов и механизмов в транспортном средстве (все – по 1 случаю).

В сводке МЧС по Пермскому краю 11 февраля 2023 года очагами загорания стали: частный жилой дом - в Чайковском округе; многоквартирные жилые дома - в Индустриальном районе Перми и Краснокамском округе; баня - Соликамского округе; автомобиль в Индустриальном районе Перми.

Краевое МЧС 11 февраля 2023 года также реагировало на ликвидацию последствий 9 дорожно-транспортных происшествий: с участием пешехода и транспортного средства в Орджоникидзевском районе Перми; опрокидывание транспортного средства в Пермском округе; съезд транспортного средства в кювет в Кудымкарском округе; столкновения транспортных средств в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми; падение пассажира в Дзержинском районе Перми; столкновения транспортных средств в Лысьвенском, Губахинском и Суксунском округах.

При обнаружении ЧС необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

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