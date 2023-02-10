У молодой пермячки после коронавируса отказали почки

Фото: ЧП ДТП Пермь

В социальных сетях появилась запись, где пермяков просят сдать кровь для 35-летней Юлии Михайловой. Как сообщает автор поста, у молодой женщины после перенесенного коронавируса отказали почки. Публикуем текст записи:

«Я прошу о помощи для моей близкой подруги и просто замечательного и светлого человечка! Юлии срочно нужна кровь 3+ (так же можно сдать любую). В декабре она переболела коронавирусом, и у нее отказали почки. Состояние критическое, но стабильное. Сейчас она находится в реанимации и для поддержания жизни необходимо постоянное переливание крови. Друзья, я обращаюсь к вам с искренней просьбой о помощи! Пожалуйста у кого данная группа крови, помогите Юлии, сдайте кровь».

Мы связались с автором публикации Алексеем Килиным, он рассказал, что у Юлии и раньше была почечная недостаточность, а когда в декабря она переболела коронавирусом, почки перестали функционировать.

- Сейчас она по-прежнему в тяжелом состоянии, но есть надежда на выздоровление. Есть положительная динамика. Девушка борется за свое здоровье, и для этого необходимо постоянное переливание крови. Поэтому мы в поисках доноров, - рассказал Алексей.

Сдать кровь для Юлии можно на станции переливания крови по улице Лебедева, 54 с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00. Для Михайловой Юлии Андреевны.

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